ME20: Slováci po triumfe nad Severným Macedónskom tretí v D-skupine

V D-skupine obsadili zverenci trénera Ivana Kurillu tretiu pozíciu, v piatok 19. júla ich čaká o 16.15 h v súboji o 9.–16. miesto jeden z dvojice Švédsko alebo Kosovo.

Ilustračné foto — Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Matesinhos 18. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 20 rokov zakončili skupinovú fázu na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v portugalskom Matosinhose víťazne, Severné Macedónsko zdolali 64:46.

V D-skupine obsadili zverenci trénera Ivana Kurillu tretiu pozíciu, v piatok 19. júla ich čaká o 16.15 h v súboji o 9.–16. miesto Švédsko.

B-kategória ME basketbalistov do 20 rokov – D-skupina: Slovensko – Severné Macedónsko 64:46 (40:28) zostava a body SR: Bátovský 13, Zelizňák 10, Majerčák 7, Mokráň 3, Siládi 2 (Volárik 13, Páleník 8, Danielič 6, Kubala 2, Kincel, Mátych a Turza 0) - Najviac bodov Macedónsko: Mihajloski 9, Deolski a Kakruki po 8, Anastasov 6 TH: 12/10 – 9/6, fauly: 11 - 21, trojky: 10 - 2, rozhodovali: Vitkauskas (Lit.), Larsen (Dán.), Caballe (Írs.)

Slovenský výber nemal vôbec dobrý rozjazd do zápasu, hneď v úvode prehrával 0:7, respektíve 2:11. Potom sa trochu pozviechal v útoku, ale prvú štvrtinu prehral 9:17. Do druhej časti však Slováci vstúpili ako vymenení, najskôr v priebehu štyroch minút zmazali manko, aby sa neskôr dostali do dvojciferného trháku. Slovenskí basketbalisti predvádzali v tejto fáze ofenzívnu kanonádu, spolu s dobrou defenzívou im to prinieslo vedenie 40:28 po prvých 20 minútach.

Po polčasovej prestávke prišiel menší nápor Macedóncov, ale zverenci trénera Ivana Kurillu to bez problémov ustáli. V bodovo chudobnejšej štvrtine dokázali ešte zveľadiť svoj náskok, pred záverečnou časťou viedli 50:34. Slováci udržali koncentráciu aj v štvrtej 10-minútovke, čo im napokon vynieslo cenné víťazstvo a konečné tretie miesto v skupine.

hlasy po zápase:

Ivan Kurilla, tréner Slovenska: „Bol to zápas, ktorý rozhodoval o tom, na akej pozícii skončíme v skupine. Macedónci hlavne v úvode ukázali, že to bude ťažké. My sme nedokázali premeniť pozície, čo sme si vypracovali. Veľkú energiu a obrat priniesol na ihrisku Samuel Volárik, ktorý pomohol priniesť jednak obranu, ako aj útočnú produktivitu. Od tohto momentu sme zápas chytili do svojich rúk, vytvorili sme si náskok, ktorý sme po polčase ešte zvýšili. Do hry sa dostali všetci hráči."

Samuel Volárik, krídelník Slovenska: „Som rád, že sme zápas o 3. miesto v skupine ukončili víťazne. Začali sme s miernym hendikepom, ale následne sme do polčasu zvýšili energiu, čím sme vyrovnali stretnutie a napokon sme do polčasu aj vyhrávali. Potom sme potrebovali zachytiť úvod druhého polčasu, čo sme zvládli. Do konca sme kontrolovali zápas."