TASR

Asistentom trénera Ščasného v Senici bude Patrik Durkáč

Ilustračná snímka.. — Foto: TASR/Martin Palkovič

Senica 17. júla (TASR) - Asistentom trénera Michala Ščasného na lavičke slovenského futbalového prvoligistu FK Senica sa stal Patrik Durkáč.

„Ponuku od Senice vnímam ako novú výzvu a ďalší krok vpred v mojej trénerskej kariére. Verím, že v tomto klube môžem získať nové skúsenosti, ale taktiež verím, že aj ja mám čo ponúknuť klubu, čo sa týka mojich skúseností," cituje slová Durkáča internetový portál fksenica.eu.

„Som rád, že môžem byť súčasťou tejto organizácie a podieľať sa na formovaní mladých hráčov. Klub má svoju víziu a filozofiu, s ktorou sa stotožňujem a práve to rozhodlo, prečo som prijal túto ponuku," dodal nový asistent, ktorý do tejto chvíle pôsobil vo futbalovej akadémii 1. FC Tatran Prešov.

„Trénera Ščasného poznám z pôsobenia v prešovskej futbalovej akadémii, rovnako sme spoločne študovali trénerskú licenciu UEFA A. Jeho ponuka ma skôr potešila ako prekvapila. Je to pre mňa zaväzujúce, ale pozná moju prácu, pohľad na futbal a prístup k povinnostiam. Som preto rád, že sa naše cesty opäť stretli. Ja pre zmenu poznám jeho prácu, viem, že je náročný, no férový tréner a človek. To uľahčilo moje rozhodovanie, rád budem nápomocný ako jeho asistent," prezradil 40-ročný Durkáč.