Dnes o 08:04 čítanie na 2 minúty

LM: Slovan nezvládol duel v Nikšiči a lúči sa už v 1. predkole

Na snímke zľava Marin Ljubičič, Novica Erakovič (obaja Nikšič) a Dejan Dražič (Slovan) bojujú o loptu počas prvého zápasu 1. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič 10. júla 2019 — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nikšič 17. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava vypadli v 1. predkole Ligy majstrov 2019/2020. V stredajšom odvetnom zápase hrali na pôde Sutjesky Nikšič po 90 minútach i po predĺžení 1:1, v jedenástkovom rozstrele podľahli domácim 2:3.

Prvý zápas na Tehelnom poli skončil nerozhodne 1:1, v odvete potreboval Slovan skórovať. Po bezgólovom polčase sa mu to podarilo v 49. minúte, keď center Mohu pretlačil do siete Andraž Šporar. V nadstavenom čase sa však zopakoval scenár z prvého zápasu, keď Aleksandar Šofranac vyrovnal. O postupujúcom napokon rozhodol jedenástkový rozstrel, v ktorom domáci uspeli v pomere 3:2.

„Belasí" sa však s pohárovou Európou nelúčia, o týždeň sa stretnú v 2. predkole Európskej ligy s kosovským tímom KF Feronikeli.

FK Sutjeska Nikšič - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0), 3:2 na 11 m Góly: 90.+3 Šofranac - 49. Šporar. Rozhodovali: Fesnic - Cerei, Marica (všetci Rum.), ŽK: Ciger, Jankovič, Markovič, Kojaševič - Bajrič, Ljubičič, Čavrič /prvý zápas 1:1, Nikšič postúpil do 2. predkola/ Sutjeska: Giljen - Ciger, Nedič, Šofranac, Bulatovič - Kojaševič, Četkovič (74. Nikolič), Erakovič - Jankovič (115. Bubanja) - Markovič (86. Osmajič), Vučič (69. Vlaisavljevič) Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij – de Kamps (86. Dražič), Ljubičič (106. Ratao) – Daniel (46. Čavrič), Holman (71. Abena), Moha – Šporar

Tréner Slovana Martin Ševela urobil oproti prvému zápasu štyri zmeny v zostave. Mitcha Apaua na kraji obrany nahradil Jurij Medveděv, na ihrisku sa od začiatku predstavili Joeri de Kamps, Dávid Holman a Erik Daniel. Nahradili Alexandara Čavriča, Dejana Dražiča a Rataa. Prvú šancu mal Slovan, ale Holman z blízka trafil iba brankára. Domáci odpovedali oveľa nebezpečnejším pokusom Kojaševiča. Slovan mal potom hernú prevahu, v 28. minúte nebezpečne pálil z priameho kopu Holman. O sedem minút neskôr Moha po rýchlom protiútoku iba tesne minul pravú žrď Giljenovej bránky. V závere polčasu mal ďalšiu šancu po rýchlom brejku Holman, ale v rozhodujúcej chvíli mu ušla lopta.

Do druhého polčasu nastúpil Čavrič s úlohou rozhýbať akcie po krídlach. To sa podarilo už onedlho Mohovi, ktorý centroval pred bránku a Šporar s prispením obrancu domácich otvoril skóre. Vzápätí prišla šanca na druhej strane, Četkovič strieľal nepríjemne z uhla a lopta len tesne minula cieľ. V 59. minúte vypálil Ljubičič, lopta z jeho kopačky opečiatkovala žrď. Slovan potreboval streliť durhý gól, aby definitívne otupil snahu domácich, ale to sa mu nedarilo. Domáci trénera Nikola Rakojevič v závere prestriedal a jeho tím sa nadýchol k náporu. Vyvrcholil v nadstavenom čase, keď sa po rohovom kope presadil Šofranac a poslal zápas do predĺženia. Slovan tak rovnako ako v prvom zápase inkasoval v úplnom závere.

Predĺženie prinieslo medzišestnástkový futbal s minimom šancí na oboch stranách. Slovan mal loptu častejšie na kopačkách, ale nepodarilo sa mu domácich ničím prekvapiť. O postupujúcom tak rozhodol jedenástkový rozstrel. Za Slovan boli úspešní len Ratao a Abena, domáci premenili tri pokusy.