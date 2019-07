TASR

Dnes o 18:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sagan šprintoval v 11. etape ako štvrtý, premiérový triumf Ewana

Po utorňajšom voľnom dni čakala na pretekárov rovinatá etapa s predpokladaným hromadným záverom, ale na trati sa bojovalo o body aj na dvoch horských prémiách.

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora Hansgrohe prichádza v zelenom drese vedúceho pretekára v bodovacej súťaži v priebežnom poradí na štart 11. etapy na prestížnych cyklistických pretekoch Tour de France v Toulouse v stredu 17. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Toulouse 17. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto v stredajšej 11. etape 106. ročníka Tour de France. Z triumfu sa tešil Austrálčan Caleb Ewan z tímu Lotto Soudal, ktorý mal najviac síl v hromadnom špurte. Druhý skončil na 167 km trati z Albi do Toulouse Dylan Groenewegen z Holandska (Team Jumbo Visma) a tretí bol Talian Elia Viviani (Deceuninck–Quick-Step). Žltý dres si udržal domáci Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step). Sagan si pripísal na rýchlostnej prémii a v cieli 28 bodov a upevnil si prvé miesto v boji o zelený dres.

Po utorňajšom voľnom dni čakala na pretekárov rovinatá etapa s predpokladaným hromadným záverom, ale na trati sa bojovalo o body aj na dvoch horských prémiách. Ihneď po štarte vyrazila do úniku štvorica Anthony Perez a Stéphane Rossetto (obaja Cofidis), Lilian Calmejane z Total Direct Energie a Aimé De Gendt z Wanty Gobert. Ich náskok sa pohyboval od dvoch do troch minút, pelotón mal odstup pod kontrolou. Utečencov začal balík intenzívnejšie stíhať 30 km pred cieľom, v tom čase sa ich náskok pohyboval okolo minúty a desiatich sekúnd.

V pelotóne však prišlo k pádu, postihol aj takých jazdcov ako Nairo Quintana a Richie Porte, ale obaja sa vrátili do balíka. Nie však Niki Terpstra, ktorý sa držal za kľúčnu kosť a na Tour skončil.

Sedem kilometrov pred cieľom bol už pelotón pohromade a začal sa boj favoritov na etapový triumf o najlepšie pozície. Najviac síl mal napokon 25-ročný Austrálčan, ktorý zaknihoval premiérový triumf na Tour. "Nemôžem tomu uveriť. Bol som blízko k víťazstvu aj v prechádzajúcich etapách. Veril som, že ak všetko pôjde dobre, dokážem to. Na svete nie sú žiadne iné preteky, o ktorých som sníval, že v nich vyhrám etapu. Je to pre mňa splnený sen," povedal víťaz pre Eurosport.

Sedem kilometrov pred cieľom bol už pelotón pohromade a začal sa boj favoritov na etapový triumf o najlepšie pozície. Najviac síl mal napokon 25-ročný Austrálčan, ktorý zaknihoval premiérový triumf na Tour.

Vo štvrtok je na programe horská 209 km dlhá etapa z Toulouse do Bagneres-Bigorre. Pretekárov po prvý raz na tohtoročnej Tour zavedie do Pyrenejí, kde na nich čakajú dve ťažké stúpania. Prvé na Col de Peyresourde s prevýšením osem percent. Potom sa bude stúpať na rozhodujúci kopec Hourquette d’Ancizan so sklonom sedem percent.