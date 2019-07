TASR

Žilinčania chcú do prvej šestky a konečne do Európy

Žilinčania absolvovali od 12. júna prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach a neskôr na sústredení v Slovinsku, kde sa pripravovali opäť v Kranjskej Gore.

Na snímke zľava tréner MŠK Žilina Jaroslav Kentoš, kapitán družstva Miroslav Káčer a športový manažér Karol Belaník počas tlačovej konferencie pred začiatkom nového ročníka Fortuna ligy. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 17. júla (TASR) – Tri dni pred začiatkom nového súťažného ročníka futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 predstúpili na predsezónnej tlačovej konferencii predstavitelia MŠK Žilina pred novinárov. Okrem športového manažéra Karola Belaníka prezentovali situáciu v klube aj hlavný tréner Jaroslav Kentoš a kapitán tímu Miroslav Káčer.

Žilinčania absolvovali od 12. júna prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach a neskôr na sústredení v Slovinsku, kde sa pripravovali opäť v Kranjskej Gore. Ich sily preverili v prípravných dueloch výhradne zahraniční súperi.

„Na sústredení v Slovinsku sme našli ešte lepšie podmienky ako pred rokom. Počasie bolo lepšie, terény boli kvalitné a hrali sme proti súperom zvučných mien. Hráči poznali vyššiu kvalitu, iný štýl futbalu a pre mladých chlapcov to bola skúška a previerka ich schopností a pripravenosti," povedal Belaník. Celková bilancia Žilinčanov v príprave je vyrovnaná: dve výhry, remíza a dve prehry pri skóre 5:5. Až trikrát však dokázali „šošoni“ udržať v zápasoch čisté konto.

Zverenci Jaroslava Kentoša štartujú súťažný ročník v sobotu v Michalovciach. „S týmto súperom hráme tento rok už po piaty raz. Pre nás bude vstup do nového ročníka veľmi dôležitý. Hráme v Michalovciach, potom doma s Trnavou a Trenčínom a ideme do Ružomberka. Pre psychiku mladého tímu bude úvod náročný. Primárnym cieľom sezóny je vybojovať si účasť v prvej šestke a na jar pokračovať v priamej konfrontácii s najlepšími. Zápasy v lepšej polovici sú ťažké a náročnejšie a myslím, že mladým hráčom veľa priniesli už v minulej sezóne. Očakávame, že sú už skúsenejší a ukážu to aj v novej sezóne. Radi by sme na konci súťaže obsadili priečky znamenajúce európske poháre, v ktorých sme chýbali posledné dva roky. Je to pre klub i hráčov cenná skúsenosť i motivácia," dodal Belaník.

Hráčsky pohyb v Žiline nebol veľký, odišli však futbalisti s väčšími skúsenosťami. „Holúbkovi sa skončila zmluva a rozhodli sme sa ju nepredĺžiť. O Michala Škvarku bol záujem už v zimnej prestávke a Ferencváros sa k rokovaniam vrátil aj teraz. Umožnili sme mu posun do zahraničia aj vzhľadom na to, čo pre náš klub urobil a potešilo nás, že odohral proti Razgradu v Lige majstrov dobrý zápas. Jaro Mihalík bol u nás na hosťovaní, ale jeho materská Cracovia pýtala za uplatnenie opcie vysokú sumu a my sme sa rozhodli si ju nezaplatiť," ozrejmil odchody športový manažér MŠK.

Príchodov do Žiliny nebolo veľa. Klub získal skúseného ľavonohého Albánca Besira Demiriho a hosťovanie Michala Tomiča z Talianska sa zmenilo na prestup. „Trénera aj nás všetkých určite teší aj návrat Fazlagiča, Bičachčjana, Tomiča či Káčera do zostavy po zraneniach. Všetci sú plnohodnotne pripravení nastúpiť a konkurencia na jednotlivých postoch sa tak zvýšila,“ doplnil Belaník.

Tréner Jaroslav Kentoš je spokojný s prípravou aj tímom. „Volili sme náročných súperov, takých, ktorí nás skutočne preveria. S každým duelom sme sa posúvali dopredu a v určitých úsekoch hry sme podávali výkony, od ktorých sme sa môžeme odraziť do budúcna. Ak sa dostaneme do prvej šestky, chceme určite zvládnuť lepšie nadstavbovú časť. Neradi by sme opakovali vlaňajšie chyby a verím, že cieľ, ktorým je dostať sa do Európy, splníme,“ povedal Jaroslav Kentoš.

Slovo si vzal aj kapitán tímu Miroslav Káčer, ktorý napriek veku 23 rokov už patrí medzi ostrieľaných a skúsených ligových hráčov: „Príprava nám ukázala, že vieme hrať aj so silnými súpermi. Ukázalo nám to aj to, že v lige môžeme byť úspešní, ak budeme hrať ako tím. Myslím, že sme urobili veľký posun v defenzívnej činnosti, ale máme priestor aj na zlepšenie v útočnej fáze."

Žilinčania predali doposiaľ okolo 2500 permanentiek a v stredu spúšťajú aj nový a modernejší klubový web s novým dizajnom a bohatšími informáciami.