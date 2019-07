TASR

Dnes o 14:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ženská kreativita môže pomôcť ekológii aj ľuďom v núdzi

Únia žien Slovenska spúšťa súťaž v ktorej bude hľadať autorku najkrajšej handmade tašky.

Iniciatíva Creatíva 2019 — Foto: Únia žien Slovenska

Bratislava 17. júla (OTS) - Únia žien Slovenska spúšťa unikátny tvorivý a ekologický projekt pre všetky ženy na Slovensku. Pozýva v ňom každú ženu, nech v sebe objaví kreatívne ja a prejaví ho vo forme vytvorenia objektu každodennej podoby, ktorý má nielen užitočnú, ale aj estetickú formu. „Každá z nás má doma nejaké zvyšky látky, priadze, kože, či iného prírodného materiálu. Prečo im nedať ďalší život? Vyzvali sme preto ženy, aby z nich skúsili vytvoriť kreatívnu tašku, či na nákup, pláž, pre deti, alebo hoci aj kabelku,“ približuje tému súťaže predsedníčka Únie žien Slovenska Jana Vaľová.

Projekt bol inšpirovaný slovenskou históriou. „Naše staré mamy nechodili na nákupy s reklamnými igelitkami, ale dotvárali si, alebo priamo vytvárali tašky na každodenné použitie, ktoré vyjadrovali ich individualitu a cit pre krásu,“ vysvetľuje Jana Vaľová. Ta upozorňuje, že súťaž má okrem estetického aj ekologický rozmer. „Každý deň počujeme o tom, ako to ľudstvo preháňa s devastovaním prírody a prírodných zdrojov. Myslím si, že je opäť čas, aby ženy ukázali, že empatia je potrebná aj vo vzťahu k prírode a preto chceme ukázať, že viacnásobne použiteľné tašky sú užitočné. Prípadne, že aj zvyšky látok môžu dostať druhý život,“ dopĺňa Vaľová.

Súťaž sme odštartovali 15.07.2019 a potrvá až do 06.10.2019. Ženy môžu zasielať svoje výtvory na centrálu Únie žien Slovenska na adresu Súbežná 2, 811 04 Bratislava, alebo svoju tašku môžu odovzdať v sídle svojej krajskej pobočky ÚŽS. Pravidlá súťaže a všetky kontakty nájdu na webovej stránke http://www.uniazien.sk/stante-sa-sucastou-projektu-iniciativa-creativa/. Okrem inšpirácie pre ďalšie ženy urobia výrobou tašky aj dobrý skutok. Všetky totiž budú prezentované na predajnej výstave Creativa, ktorá sa uskutoční na jeseň v Trenčíne. Výťažok z predaja poputuje ľuďom v núdzi, ale aj mladým nádejným kreatívcom. Okrem toho bude 15 najštýlovejších tašiek ocenených vecnými cenami, napr. aj wellness pobytom pre 2 osoby na Slovensku. Prvých 50, ktorí sa zapoja do súťaže oceníme kozmetikou, ktorú poskytla do súťaže firma Avon. Ďalšie vybrané účastníčky budú pozvané na výstavu Creativa a Galavečer, ktorý bude plný stretnutí s významnými osobnosťami z kultúrneho, ale aj spoločenského života. Každá iniciatíva bude ocenená.

Kreativitu, originalitu a štýl vyhodnotia ambasádorky súťaže a najkreatívnejším tvorcom budú ceny odovzdané na slávnostnom Galavečeri, ktorý bude v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska – RTVS. Zároveň sa so súťažou budete môcť oboznámiť aj v týždenníku Nový Čas pre ženy, kde budete môcť zasielať silné emocionálne príbehy žien na Slovensku.

„Očakávame, že do súťaže sa zapojí množstvo žien , ale verím že aj mužov, lebo súťaž je otvorená pre všetkých. A s účastníkmi súťaže sa teším na spoločné stretnutia či už na výstave Creativa, ale aj na workshopoch a kultúrnych podujatiach, ktoré budú sprevádzať celú túto akciu“, dodala predsedníčka ÚŽS Jana Vaľová.