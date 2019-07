TASR

Nováčik FK Pohronie sa chce zachrániť,v kádri má len dvoch legionárov

Z Pohronia odišlo sedem futbalistov, ktorí nepatrili do stabilnej základnej zostavy vlaňajšieho kádra.

Na snímke zľava PR manažér Martin Baláž, športový riaditeľ Róbert Jež, tréner A - mužstva Rastislav Urgela, hlavný tréner A - mužstva Milan Nemec a kapitán A - mužstva Lukáš Pellegríni počas tlačovej konferencie FK Pohronie pred začiatkom futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 v Žiari nad Hronom 17. júla 2019. — Foto: TASR/Ján Krošlák

Žiar nad Hronom 17. júla (TASR) – Nováčik futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 FK Pohronie vstupuje do novej sezóny so skromnými ambíciami. S rozpočtom na úrovni 700-tisíc eur má ambíciu zachrániť sa medzi slovenskou elitou a predvádzať atraktívny futbal, ktorý by prilákal ľudí na tribúny.

Z Pohronia odišlo sedem futbalistov, ktorí nepatrili do stabilnej základnej zostavy vlaňajšieho kádra. Počas leta prišlo teda k posilneniu, pretože príchody Mareka Kristiana Bartoša (Podbrezová), Michala Kleca (Žilina), Andrása Mészárosa (Komárno), Petra Mazana (Radom, Poľ.) a zahraničných hráčov Poliaka Mateusza Zacharu (Czestochowa) i Cedrica Badola z Burkina Faso (Salitas) sú z hľadiska kvality cennejšie.

Väčšina kádra zostala

„Prípravu na sezónu sme viedli tak, aby sme boli zdatným súperom pre mužstvá Fortuna ligy. Väčšina kádra zostala z minulého roka a nových hráčov sme postupne zapracovávali do systému, ktorý nechceme meniť. Máme v pláne hrať atraktívny futbal, ktorý pritiahne ľudí do hľadiska, hlavne v domácom prostredí. Veríme, že sme sa posilnili. Noví futbalisti by nám mali skvalitniť káder. Som presvedčený o tom, že budú posily. Vlani sme boli štatisticky trináste najlepšie mužstvo na Slovensko, radi by sme sa pohli ďalej o pár priečok nahor,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Žiari nad Hronom hlavný tréner FK Pohronie Milan Nemec.

K dvom zahraničným posilám sa osobitne vyjadril ďalší z dvojice trénerov nováčika FL Rastislav Urgela: „Cedric Badolo z Burkina Faso sa ukazuje sľubne. Je tu trošku rečová bariéra, hovorí iba francúzsky, ale futbalovej reči rozumie a má veľký potenciál. Je silný na lopte, ale aj fyzicky zdatný. Určite nastúpi v základnej zostave v úvodných zápasoch sezóny. Útočník Poliak Zachara sa ukazuje tiež veľmi dobre, ale má konkurenciu v podobe Abraháma a Kondrlíka na hrote."

Pohronie odohralo v príprave päť stretnutí, dve boli víťazné (v Podbrezovej 5:2 a doma s B. Bystricou 4:1) a v troch zápasoch zaknihovalo prehru (v Dubnici 0:1, v Karvinej 0:2 a v maďarskom Budafoki 1:2). S bilanciou 2-0-3 dosiahli zverenci trénerov Nemca a Urgelu priaznivé skóre 10:8, najlepším strelcom bol Poliak Zachara so štyrmi gólmi.

Nový športový riaditeľ si zvyká

„Som rád, že neprišlo v príprave k žiadnym zraneniam a všetci odtrénovali a odohrali prípravné zápasy zdraví. Dúfam, že sa nám budú zranenia vyhýbať i počas sezóny. Káder je už takmer kompletný, no keďže sme sa nedohodli na zmluve s brankárom Drobnjakom, ktorý pôsobil v Podbrezovej, hľadáme nového, ktorý by mohol byť Jenčovi konkurenciou. Verím, že sme ho už našli a príde vo štvrtok na tréning. Jeho meno zatiaľ neprezradíme,“ ozrejmil situáciu nový športový riaditeľ FK Pohronie Róbert Jež, ktorý je v štruktúrach klubu len niečo vyše mesiaca.

„Učím sa, poznávam ľudí. Snáď ma tréner zoberie i na kávu, aby som aj mesto spoznal. Dúfam, že spolupráca bude pozitívna, no nie je to iba o mne, ale aj o hráčoch ako sa budú prezentovať na ihrisku,“ dodal pre TASR Jež, na čo Urgela zareagoval: „Neboli sme ešte v meste pri tých pracovných povinnostiach. Predsa len sme mali v Lovči štyri týždne tréningový tábor, ale určite ho pozvem na kávu, nech si pozrie nejaké pekné dievčence."

Pohronie zdvojnásobilo rozpočet na sezónu 2019/2020 z vlaňajších 350-tisíc eur na 700-tisíc eur. Reklamných partnerov však ešte pribúda, takže rozpočet sa môže v priebehu ďalších mesiacov navýšiť a šplhať k miliónu eur. Počas zimnej prestávky sa na štadióne s kapacitou 2309 divákov plánujú práce na vyhrievaní trávnika. Tie by sa mali stihnúť do začiatku jarnej časti FL. Hráči a realizačný tím A-mužstva majú profesionálne zmluvy, vedenie je len čiastočne profesionálne.

„V kabíne je dobrá atmosféra, už sa nevieme dočkať kedy vybehneme na trávnik. Sami nevieme, čo nás v najvyššej futbalovej súťaži čaká, pre nás všetkých je účinkovanie v nej veľká odmena. V kádri sú mladí aj skúsení hráči. Verím, že my skúsenejší si užijeme ligu a mladí využijú šancu sa ďalej posunúť. Veľmi im v tom fandím a som rád, že môžem byť súčasťou tohto projektu," vyjadril sa za kabínu kapitán FK Pohronie Lukáš Pellegrini.