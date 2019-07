TASR

Dnes o 14:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Z letiska Jasná na Liptove už možno lietať aj do tretích krajín

Podľa hovorkyne CÚ Žilina Boženy Chríbikovej si cestujúci musia dať pozor na to, čo zbalia do kufra pred odletom do tretích štátov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Dúbrava 17. júla (TASR) – Letisko Jasná na Liptove je od júla tohto roka už druhým medzinárodným letiskom v Žilinskom kraji určeným na cestovanie nielen v rámci Európskej únie (EÚ), ale tiež z alebo do tretích krajín. Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Žilina tu kontrolujú batožinu a prepravovaný tovar.

Podľa hovorkyne CÚ Žilina Boženy Chríbikovej si cestujúci musia dať pozor na to, čo zbalia do kufra pred odletom do tretích štátov. „Tam musia zase s opatrnosťou nakupovať predmety, ktoré sú vyrobené z chránených živočíchov, či majú kultúrny charakter, alebo ide o kozmetické a výživové doplnky, alkohol typický pre danú krajinu a podobne. Platia totiž určité pravidlá, čo si môžu priviesť domov,“ uviedla.

Viaceré predmety teda podliehajú obmedzeniam alebo zákazom. Pri colnej kontrole, ktorej sa na letisku cestujúci podrobia, môžu spôsobiť problémy. „Taktiež, ak prepravujú minimálne 10.000 eur, majú povinnosť to ohlásiť,“ doplnila hovorkyňa.

Príslušníci finančnej správy z CÚ Žilina budú na letisku pri každom prílete z tretích krajín a odlete mimo EÚ. Zameriavať sa budú aj na kontrolu zbraní a streliva, drog a prekurzorov a falzifikátov. V Žilinskom kraji takto pôsobia aj na letisku v Dolnom Hričove, kde doteraz robili prehliadky batožiny u osôb, ktoré leteli prevažne na dovolenky alebo pracovné stretnutia. Podľa Chríbikovej v minulom roku väčšie pochybenia nezistili.

Cestujúci sa môžu poradiť s príslušníkmi finančnej správy z CÚ Žilina o podmienkach na dovoz a vývoz. Najmä ak sa chystajú prepravovať napríklad zvieratá, výrobky z chránených živočíchov, mäsové a mliečne výrobky, tabak, cigarety a alkohol. Všetky potrebné informácie na túto tému nájdu aj na portáli finančnej správy.