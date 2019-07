TASR

Dnes o 13:06 čítanie na minútu 0 zdieľaní Festival komornej hudby Artis 2019 v Prešove ponúkne štyri koncerty

Záverečný koncert sa uskutoční 1. septembra v Ortodoxnej synagógie.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Prešov 17. júla (TASR) – Už po siedmy raz ponúkne Medzinárodný festival komornej hudby Artis milovníkom klasickej hudby vystúpenie domácich i zahraničných interpretov v Ortodoxnej synagóge v Prešove a vo františkánskom Kostole sv. Jozefa. Prvý koncert sa uskutoční vo štvrtok 25. júla. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Otvorením festivalu bude podľa jej slov galakoncert slovenského operného speváka Petra Kellnera (bas), sólistu Viedenskej štátnej opery, a hostí. „Účinkovanie pod taktovkou najlepších dirigentov sveta, ako Antonio Pappano a Fabio Luisi, pravidelná spolupráca s Bamberger Symphoniker a Wiener Philharmoniker, každoročné účinkovanie na Salzburger Festspiele a účinkovanie v Kráľovskej Opere Covent Garden v Londýne sú len zlomkom jeho úspechov," uviedla Šitárová.

Ako doplnila, program koncertu obsahuje výber árií, cyklus piesní "Songs of travel" anglického skladateľa R. V. Williamsa, doplnený o umeleckú recitáciu do slovenčiny prebásnených veršov piesní a iné hudobné skvosty.

Ďalší koncert sa uskutoční 3. augusta vo františkánskom Kostole sv. Jozefa. „Po veľmi úspešnom vystúpení na minulom ročníku festivalu sa medzinárodný barokový súbor Le Nuove Musiche vráti do Prešova s novým programom Selva morale et spirituále, obsahujúcim sakrálnu vokálno-inštrumentálnu hudbu. Poslucháčom ponúkne zriedkavú možnosť zoznámenia sa so zvukom originálnych historických hudobných nástrojov, ako chitarrone, baroková gitara, arpa doppia, arcilutna, cembalo, organ pozitív či viola da gamba," priblížila Šitárová.

Tretí koncert, ktorý sa uskutoční 11. augusta v Ortodoxnej synagóge, bude patriť slovinskej flautistke Lane Kuščer a čínskej klaviristke Dongni Xie. Interpretky vo svojich recitáloch podľa Šitárovej s obľubou siahajú po neobvyklom, vzrušujúcom repertoári.

„Program obsahuje unikátne skladby, akou je napríklad úsmevná, no technicky i výrazovo nesmierne náročná skladba Veľké vlakové preteky pre flautu, diabolský Faustov valčík pre klavír či nádherná Taktakishviliho Sonáta pre flautu a klavír, a iné," doplnila Šitárová.

Záverečný koncert sa uskutoční 1. septembra rovnako v Ortodoxnej synagógie. Vystúpia na ňom huslista, prešovský rodák Milan Paľa, a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, ktorí odohrajú koncert venovaný husľovým sonátam Mieczyslawa Weinberga pri príležitosti 100. výročia narodenia skladateľa.