TASR

Dnes o 11:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Majeský, Labuda či Kubovčík sa predstavia v muzikáli Peter Pan

Predstavenie, kde sa hrá, spieva a tancuje, prinesie výnimočný divadelný a hudobný zážitok.

Marek Majeský — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) - Na divadelné dosky sa vracia rodinný muzikál Peter Pan. Hlavné "dospelácke" postavy si zahrajú herci Marek Majeský, Marián Labuda a Michal Kubovčík. Tie ostatné stvárnia talentované deti, ktoré objavilo Divadlo Šok v Šali a bratislavské Divadlo Úsmev. Malí aj veľkí diváci sa opäť nechajú vtiahnuť do magického sveta, v ktorom proti sebe bojuje zákerný Hook a jeho banda pirátov s večným dieťaťom Petrom Panom a jeho bláznivými kamarátmi. Premiéra je plánovaná 22. septembra v Dome kultúry v Šali.

„Priznám sa, že ja som vyrastal na slovenských rozprávkach od Dobšinského, a keď som bol väčší, miloval som Jula Verna. Keďže som dieťa narodené v období socializmu, príbeh Petra Pana u nás nebol až taký známy. Ale veľmi sa mi páči. Stvárnim otca, už sa totiž postupne dostávam do týchto kategórií, zvykám si na vyzretejšie postavy. Táto rola je mi ako otcovi dvoch malých dcér naozaj veľmi blízka," vraví Marek Majeský.

Predstavenie, kde sa hrá, spieva a tancuje, prinesie výnimočný divadelný a hudobný zážitok. Hudbu zložil Valentín Kozaňák, režisérom predstavenia bude Viktor Vincze, otec známeho televízneho moderátora. Peter Pan je nezabudnuteľným príbehom o boji zákerného Hooka v podaní Mariána Labudu a bandy pirátov, proti večnému dieťaťu Petrovi Panovi a jeho partii bláznivých kamarátov.

„Ja som v tomto muzikáli hral už pred 15 rokmi a veľmi sa teším na nové naštudovanie a nových ľudí, ktorí v ňom hrajú. Je to krásna rozprávka, nehynúci motív boja dobra so zlom, navyše sprevádzaný nádhernou hudbou Valentína Kozaňáka. Teraz si to pozrie aj môj syn a som zvedavý, ako to prijme," dodáva Marián Labuda.

Po premiére v Šali vycestuje Peter Pan za detskými aj dospelými divákmi do Piešťan (13. 10.), Liptovského Mikuláša (26. 10.), Bratislavy (3. 11.), Brezna (9. 11.), Trenčína (17. 11.), Zvolena (23. 11.) a Rimavskej Soboty (7. 12.).