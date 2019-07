TASR

Slovenské kluby sa chystajú na odvety EL, nie sú v ideálnej pozícii

V tábore DAC však panujú optimizmus a viera vo vlastné schopnosti.

Na snímke vľavo Marko Divkovič (Dunajská Streda) a vpravo Michal Helik (Krakov) — Foto: TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - Komplikovaná situácia čaká troch slovenských futbalových zástupcov vo štvrtkových odvetách 1. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020. Ružomberok bude na pôde bulharského Levski Sofia doháňať prehru 0:2 z domáceho duelu, Trnava rovnaké manko doma proti bosnianskemu Radniku Bijeljina. Dunajská Streda pred týždňom doma remizovala s poľskou Cracoviou Krakov 1:1, takže tiež nie je pred odvetou v najideálnejšie pozícii.

V tábore DAC však panujú optimizmus a viera vo vlastné schopnosti. Za výber nemeckého trénera Petra Hyballu odohrá posledný zápas reprezentačný obranca Ľubomír Šatka, potom odíde do Lechu Poznaň. Hráči sú pripravení nadviazať na výkon z druhého polčasu úvodnej konfrontácie. „Musíme hrať našu hru, nemôžeme sa prispôsobiť súperovi, tak ako prvých 20, 30 minút prvého zápasu. Tam sme hrali s prílišným rešpektom. Pokiaľ ho hodíme za hlavu, mohli by sme odvetu zvládnuť, pretože máme lepšie mužstvo ako Cracovia. Tešíme sa na odvetu. Očakávame, že bude vypredaný štadión, prídu aj naši fanúšikovia, takže bude to veľmi dobrý zápas. Myslím si, že to bude mať správny náboj a šance sú fakt 50 na 50," vyhlásil pre klubový web obranca Kristián Koštrna.

Jeho spoluhráč a írsky reprezentant do 21 rokov Connor Ronan je tiež optimista: „O súperovi už vieme viac, keďže máme za sebou prvý vzájomný duel. Možno bude treba byť trpezlivejší na lopte a pri zakladaní útokov. Musíme si vypracovať príležitosti a bolo by dobré skórovať čo najskôr, aby sme domácich vyviedli z miery. Od úvodného hvizdu ich chceme dostať pod tlak a pokiaľ nastúpime s dostatočnou dávkou sebavedomia, máme šancu postúpiť."

Duel (19.00) povedie ako hlavný rozhodca Grék Athanasios Tzilos, zápas bude vysielať RTVS na Dvojke. Ak sa Dunajskej Strede podarí prejsť cez poľského súpera, v 2. predkole sa stretne s gréckym Atromitosom.

Úradujúci víťaz Slovenského pohára Spartak Trnava musel v Bosne prehltnúť horkú pilulku. Agilní domáci mu strelili v každom polčase po góle, hrali agresívne aj dobre organizovane a "andeli" sa nezmohli na gólovú odpoveď. Po zápase zavládlo v slovenskom mužstve veľké sklamanie, ale Trnavčania nehádžu flintu do žita. „Ešte nie je koniec, v odvete urobíme všetko, aby sme tento nepriaznivý stav otočili," povedal kouč "červeno-čiernych" Ricardo Cheu. „V prvom zápase sme to neboli my. Verím však, že v druhom zápase dáme do toho všetko a doma ich zdoláme. Nech sa im u nás nehrá ľahko a pocítia, že postúpiť chceme my," uviedol brankár Trnavy Dobrivoj Rusov.

Súboj na Štadióne Antona Malatinského má výkop o 20.45 h, ako hlavný arbiter ho povedie Rahim Hasanov z Azerbajdžanu. Televízni diváci si môžu pozrieť priamy prenos na Dvojke RTVS. Ak Trnava prejde cez úvodnú prekážku, v 2. predkole nastúpi proti bulharskému Lokomotivu Plovdiv.

Ružomberský tím trénerskej dvojice Ján Haspra a Marek Sapara v prvom stretnutí s 26-násobným bulharským majstrom PFC Levski Sofia síce herne nesklamal, nedokázal však streliť gól a dva inkasoval. Najväčšiu šancu "Ruže" na gól nepremenil v závere český stredopoliar Filip Hašek. „Obrovská škoda. Určite však budeme chcieť v odvete bojovať o postup a nevzdávame sa," povedal 22-ročný futbalista pre klubový web.

Duel na Štadióne Georgija Asparuchova (18.30) sa bude hrať bez domácich divákov, keďže domáci klub má od Európskej futbalovej únie (UEFA) za výtržnosti a rasizmus ešte z predchádzajúcej sezóny dvojzápasový trest. Hlavným rozhodcom bude Viačeslav Banari z Moldavska. Priamy prenos odvysiela RTVS. V prípade, že sa MFK podarí "malý zázrak" a Levski vyradí, v 2. predkole sa stretne s úspešným z dua AEK Larnaka z Cypru - FC Petrocub-Hincesti z Moldavska (prvý zápas vyhral AEK doma 1:0).