Psychológovia sa zhodli: Ak vypustíte z vášho vzťahu tieto maličkosti, nevydrží vám

Klaudia Fiolová

Ak vypustíte z vášho vzťahu tieto maličkosti, nevydrží vám

Podľa psychológov by nemali ľudia zabúdať na nasledujúce maličkosti vo vzťahu.

Šťastný a dlhodobý vzťah je o zachovaní dobrých zvykov — Foto: Pexels

BROOKLYN/NEW YORK 17. júla - Odborníci tvrdia, že bolestivému rozchodu môžete ľahko predísť, ak budete dbať na maličkosti vo vzťahu. Nielenže si vytvoríte pozitívne návyky, ale budete vo vzťahu aj dlhodobo šťastní. Na to, aby ľudia mali vyrovnaný vzťah, totiž podľa psychológov nestačí len láska. Najmä zamilovanosť je asi prvá vec, ktorá sa časom vytratí a zmení na niečo iné. Partneri musia na vzťahu pracovať a všímať si nielen svoje vlastné potreby, ale aj potreby a túžby toho druhého. Po dlhšej dobe však, žiaľ, dochádza aj k tomu, že partneri zabúdajú na dôležité maličkosti, ktoré udržiavajú samotný vzťah.

Pochvala a malé prekvapenia

Podľa odborníčky na vzťahy a psychologičky Samanthy Rodmanovej, by partneri nemali zabúdať na pravidelné lichôtky a pochvaly. Pozitívna odozva je vo vzťahu viac ako len vítaná. Nehovoríme o veľkých gestách, ale o drobnostiach. Medzi ne patrí napríklad aj to, že vašu polovičku pochválite za pripravenú večeru, poďakujete sa za upratanie alebo nezabudnete podotknúť, ako dobre dnes vyzerá. Ak sa tieto milé gestá vytratia zo vzťahu, môže dôjsť k odcudzeniu. Každý človek predsa potrebuje z času na čas počuť, aký je láskavý a ako ho ten druhý obdivuje a ako si ho/ju cení. Čo sa týka prekvapení, tie sa častejšie objavujú na začiatku vzťahu, keď si chcete jeden druhého získať. Terapeutka Susan Pease Gadoua tvrdí, že tieto milé gestá by sa nemali vytratiť ani vtedy, keď je vzťah už v pokročilom štádiu. Nemyslite vo veľkom, stačí ak necháte rozkošný odkaz na chladničke alebo potešíte jeden druhého sladkým prekvapením.

Tri najdôležitejšie slová

V dlhodobom vzťahu ľudia veľakrát berú množstvo vecí ako samozrejmosť. Zabúdajú na tri dôležité slovné spojenia ako ďakujem, ľúbim ťa a prepáč. Tieto základné frázy by sa nemali zo vzťahu vytratiť nikdy. Psychologička Kari Carrollová radí, aby ľudia nezabúdali na verbalizovanie svojich emócií. A to, či už ide o pozitívne, alebo negatívne emócie. Vyslovenie slova prepáč robí mnohým ľuďom problém, hoci, paradoxne, práve priznanie si viny robí vzťah len silnejším.

Tímová hra

Namiesto toho, aby ste mysleli len na seba a na svoje potreby, správajte sa ako tímový hráč. Ak prídu problémy, s ktorými sa potrebujete vysporiadať, zapojte aj toho druhého. Povedzte mu, ako sa cítite, čo sa vo vás odohráva. Ten druhý vám môže pomôcť viac, ako si myslíte. Taktiež by ste nemali počítať kto koľkokrát varil, upratoval a povedal tomu druhému milujem ťa a potom mu to vyhadzovať na oči. Tieto zlozvyky môžu váš vzťah úplne rozbiť. Obidve strany by sa mali usilovať o to, aby bol ten druhý spokojný a aby bol vzťah vyrovnaný.

Podľa psychológov šťastný a dlhodobý vzťah stojí na zachovaní dobrých zvykov. Hoci na prvý pohľad sa vám môžu zdať ako maličkosti, ale práve ony sú pevnými piliermi vášho vzťahu.