Pavol Hirka

Dnes o 13:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ambiciózny projekt. Diaľnica, ktorá je časťou Novej Hodvábnej cesty, prepojí dva svetadiely

Čína sa pokúša o replikáciu legendárnej Hodvábnej cesty.

Diaľnica, ilustračné foto — Foto: pixabay.com/mzgiaconte

MOSKVA 17. júla - Hodvábna cesta bola obchodnou cestou, ktorá v minulosti plnila dôležitú úlohu. V staroveku a stredoveku spájala východnú Áziu a Európu, prostredníctvom nej sa na starý kontinent dostalo množstvo vynálezov a produktov a obchod pomohol k rozvoju mnohých civilizácií. Ako oznámil v roku 2013 čínsky prezident Si Ťin-pching, krajina sa v spolupráci s ďalšími rozhodla vytvoriť jej modernú verziu.

Zelenú najnovšie dostala diaľnica, ktorá je časťou tohto projektu nazvaného Iniciatíva pásu a cesty (Belt and Road Initiative), informuje portál CNN. Diaľnica Meridian by mala byť dlhá takmer 2000 kilometrov a mala by spájať Bielorusko a Kazachstan, pričom viesť bude práve cez Rusko. Je súčasťou plánu vytvoriť najkratšiu trasu, cez ktorú by bolo možné transportovať tovar medzi vnútrozemím Európy a Čínou a spojiť tak Hamburg a Šanghaj.

Diaľnica Meridian Foto: Reprofoto Moscow Times

Obrovské investície

Prvú fázu projektu, ktorý bude financovaný prostredníctvom partnerstva medzi súkromnými investormi a štátom, už schválil ruský premiér Dmitrij Medvedev. Podľa agentúry RIA Novosti by projekt mal stáť približne 9,4 miliardy dolárov. Ako vysvetľuje oligarcha Alexander Rjazanov (bývalý podpredseda predstavenstva Gazpromu), jeho spoločnosť už vlastní približne 80% pozemkov, cez ktoré má cesta viesť.

Diaľnica by mala byť podľa Rjazanova hotová v rozpätí 12 až 14 rokov. Šéf Rusko-čínskeho analytického centra Sergej Sanakojev sa pre The Moscow Times vyjadril, že diaľnica je ekonomicky opodstatnená a môže vytvoriť viac pracovných miest a nové zdroje tranzitných príjmov pre Rusko. „Otázkou je, či Rjazanov má alebo nemá dostatok finančných a administratívnych zdrojov a tých správnych ľudí," hovorí Sanakojev a dodáva, že zatiaľ to nevidí.

Od roku 2013, kedy čínsky prezident ohlásil spustenie projektu, už bola cestná infraštruktúra vylepšená v niekoľkých krajinách. Samotný projekt by mal byť dokončený do roka 2043. A zatiaľ čo oficiálne má Iniciatíva pásu a cesty zlepšiť prepojenie v regióne, kritici plán označujú za pokus Číny ovládnuť globálny obchod a zvýšiť jej dominanciu nad menšími národmi.