Slovan a Sutjeska sa už príliš nemajú čím prekvapiť, hovorí Ševela

V prípade postupu sa deväťnásobný majster SR stretne v 2. predkole s cyperským šampiónom APOEL Nikózia.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela — Foto: TASR/Jakub Kotian

Nikšič 17. júla (TASR) - Tréner Martin Ševela si rozhodnutie o základnej zostave ŠK Slovan Bratislava v odvete 1. predkola futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 nechal na deň zápasu. Jeho zverenci nastúpia na pôde Sutjesky Nikšič v stredu o 20.15 h a pokúsia sa postúpiť po domácej remíze 1:1.

Ševela má v Čiernej Hore k dispozícii devätnásť hráčov, z rodinných dôvodov chýba obranca Mitch Apau. „Mám v hlave dve alternatívy. Viac však prezrádzať nebudem. Oba tímy sa ukázali v prvom zápase, nemyslím si, že sa už teraz môžeme navzájom veľmi prekvapiť. Sutjeska ukázala svoju kvalitu v defenzíve, boli disciplinovaní, kompaktní a ich brankár chytil niekoľko našich vyložených šancí. Nebude to nič jednoduché. Chceme nadviazať na vstup do zápasu, ktorý nám v domácom súboji naozaj vyšiel, tentoraz však treba dobrý štart podčiarknuť aj gólovo. Práve efektivita bude mimoriadne dôležitá. Šance si určite vypracujeme, ale potrebujeme väčší pokoj v zakončení, aby sme ich premenili. Vieme, čo je naša úloha. Okrem kvality, ktorá je na našej strane, musíme zapojiť aj patričnú futbalovosť a bojovnosť. Urobíme maximum pre postup do ďalšieho kola," povedal Ševela na predzápasovej tlačovej konferencii, citovala ho oficiálna stránka "belasých".

V prípade postupu sa deväťnásobný majster SR stretne v 2. predkole s cyperským šampiónom APOEL Nikózia, pokiaľ stroskotá už na prvej prekážke, v majstrovskej vetve 2. predkola Európskej ligy bude čeliť kosovskému klubu KF Feronikeli, ktorý v utorok nestačil na The New Saints z Walesu.

„Zápas vnímam ako veľkú motiváciu a príležitosť dokázať, že máme silný tím. S výsledkom z prvého zápasu nemôžeme byť spokojní, už je to však história, ktorú nezmeníme. Ale čo môžeme urobiť, je ukázať charakter a túžbu po víťazstve. Sme stopercentne pripravení a chceme si odviezť postup," dodal kapitán Vasil Božikov.