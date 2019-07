Kristián Plaštiak

Český hasič hrdinom Talianska: Mal si len užívať dovolenku, namiesto toho zachránil topiaceho sa chlapca

Ohrozenie života na nás číha na každom kroku.

— Foto: Pixabay

CASAL BORSETTI 17. júla - Je to skutočný hrdina. Hasič zo zboru Pardubického kraja Miloslav Vašák odišiel na letnú dovolenku do Talianska, kde už v prvý deň musel zachraňovať život. Päťročný chlapec ležal nehybne na dne, teraz je už z najhoršieho vonku. Všetko sa zohralo 14. júla v oblasti talianskej Ravenny. Správu priniesli české Televizní noviny.

V správny čas na správnom mieste

„V jednej časti bazénu sa začala akcia animátorov. Nechcel som sa tam motať, tak som zamieril na druhú stranu bazénu. Tam som si všimol dieťa na dne,“ opísal chvíle pred záchranou Miloslav. „Jeden muž mi pomohol chlapca vytiahnuť. S plavčíkom sme začali resuscitáciu, ktorá trvala asi dvadsať minút. Po desiatich naskočil, stabilizovali sme ho a udržali pri živote. To už na mieste pristál vrtuľník, ktorý chlapca transportoval do nemocnice (do Ceseny, pozn. red.).“

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová

Následne strávil hasič niekoľko hodín na policajnej stanici v 150-tisícovej Ravenne, kde sa podrobil vypočúvaniu. Po návrate do aquaparku sa z neho stal hrdina ľudu. Ďakoval mu aj majiteľ podniku. „Prišla za mnou aj chlapcova matka a poďakovala. Vraj ho uviedli do umelého spánku a postupne ho prebúdzajú. Zatiaľ nezistili žiadne poškodenie mozgu. Takže som veľmi rád,“ dodáva hasič pre Televizní noviny.

Hrdinský čin pochválil aj hasičský zbroj Pardubického kraja, a to prostredníctvom oficiálnej stránky na sociálnej sieti Facebook. V príspevku napísali: „Tlieskame až do Talianska za ďalšiu záchranu ľudského života a veríme, že chlapec je z najhoršieho vonku. Teraz už prajeme, ak je to možné, pokojnú dovolenku.“