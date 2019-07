TASR

Skupina Kryštof sa predstaví na Cibula Feste v Holíči

Okrem jednej z najlepších českých kapiel posledných rokov si budú môcť návštevníci Cibula Festu vychutnať aj vystúpenia takých hviezd ako Iné Kafe, Peter Nagy, Polemic či Gladiátor.

Na archívnej snímke spevák skupiny Kryštof Richard Krajčo. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. júla (TASR) – Už po jedenástykrát privíta fanúšikov slovenskej a českej hudobnej scény Cibula Fest, ktorý svoj stan rozloží v dňoch 18. až 21. júla na letisku v Holíči. Festivalové brány sa otvárajú už vo štvrtok 18. júla o 12.00 h a počas troch dní sa na troch pódiách vystrieda takmer 60 kapiel, interpretov či DJ-ov. TASR o tom informoval PR manažér Dodo Mikláš.

Jedným z headlinerov bude skupina Kryštof, ktorá odohrá svoj koncert v piatok 19. júla. Bude to ich jediné vystúpenie v rámci leta na Slovensku. Kryštof na tomto festivale vystúpil aj v minulosti, tentokrát to bude naozaj výnimočné. Do Holíča totiž prinesie svoju šou, ktorá sa do histórie českej pop music zapísala veľkými písmenami a vyšla aj na DVD nosiči.

„Bude to masaker. Strahovský koncert sme trochu zmenšili do festivalovej podoby, no nebude chýbať nič, čo bolo aj na najväčšom koncerte v histórii našej kapely. Animácie, showefekty, približne 120 svetiel, takmer sto štvorcových metrov led obrazoviek a mnoho ďalších prekvapení. Nebude to klasické festivalové vystúpenie, ale samostatný koncert na festivale,“ tvrdí frontman kapely Richard Krajčo. Do Holíča tak smeruje niekoľko kamiónov s technikou a Krajčo sľubuje najlepší koncert, aký kedy na Slovensku odohrali.

Okrem jednej z najlepších českých kapiel posledných rokov si budú môcť návštevníci Cibula Festu vychutnať aj vystúpenia takých hviezd ako Iné Kafe, Peter Nagy, Dalibor Janda, Kali, Polemic, Gladiátor, Mandrage, Smola a hrušky, Bijouterier či jednej z najlepších svetových Queen performance kapiel – Queenie a ich Relived Show. Po ročnej prestávke sa do Holíča vracia aj Motozóna s Rock Stage a chýbať nebude ani Cool Arena, kde si na svoje prídu najmä fanúšikovia hip-hopu a reggae.

„Po desiatich rokoch sa mení aj dispozícia festivalu, skvalitňujú sa služby, stanové mestečko bude bezplatné a zatraktívňujeme voľnočasové aktivity,“ uviedol pre médiá organizátor festivalu Vladimír Chrenka.