Dnes o 14:59 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ako si do šatníka priniesť len nadčasové kúsky?

Určite ste sa už veľakrát ocitli v situácii, že ste stáli pred otvorenou skriňou a rozmýšľali nad tým, čo si obliecť. A nejedna z nás neraz nadobudla pocit, že jednoducho NEMÁ ČO NA SEBA! Aby sme sa podobným situáciám v budúcnosti vyhli, mal by náš šatník obsahovať pár univerzálnych kúskov, ktoré sa dajú ľahko kombinovať a vieme z nich vytvoriť outfity viacerých štýlov. Športové aj elegantné. Na večer s kamoškami v meste aj na pracovné stretnutie. Takže, čo by v našom šatníku určite nemalo chýbať?

Malé čierne šaty

Jedny určite musíte mať. Vyhnete sa tak mnohým dilemám a váš čas strávený dumaním nad tým, čo si oblečiete, môžete využiť zmysluplnejšie. Malé čierne šaty by vám mali dokonale sadnúť. Preto sa oplatí do nich investovať, no zároveň nemusia prekročiť rozpočet, ktorý ste si na ne určili. Dajú sa totiž výborne kombinovať a hodí sa k nim takmer každý doplnok.

Nájdete tu skutočne široký výber nielen malých čiernych šiat. Dbajte na primeranú kvalitu týchto šiat, pretože keď nájdete také, ktoré vám sadnú, určite si ich budete radi a často obliekať. Dajú sa totiž výborne kombinovať a hodí sa k nim takmer každý doplnok.

Čierne nohavice

Nohavice v čiernej farbe sú jedným z najuniverzálnejších kúskov. Aké si zvolíte, záleží na vás. Mali by však svedčať vašej postave a mali by ste sa v nich cítiť pohodlne. Vybrať si môžete nohavice so zvýšeným alebo nízkym pásom. Voľnejšie alebo priliehavé. Extravagantné koženkové či klasicky elegantné. Závisí len od vašej fantázie, ako ich budete nosiť. Na biznis poradu s lodičkami alebo si ich vychutnajte s vašimi obľúbenými teniskami. S univerzálnymi čiernymi nohavicami budete vyzerať fantasticky v oboch lookoch.

Basic tričko

A nie jedno. Basic tričiek, ktoré ľahko skombinujete prakticky s hocičím, by malo byť vo vašom šatníku hneď niekoľko. Ideálne v bielej, čiernej a sivej farbe. S dlhým aj krátkym rukávom. Budete tak pripravená na slnečné letné, sychravé jesenné aj chladnejšie zimné dni. Tričko ľahko doladíte do elegantného aj ležérneho štýlu. S dobrým sakom a čiernymi nohavicami či sukňou budete vyzerať elegantne a decentne. Ak k nim zladíte džínsy, tenisky a džínsovú bundu či košeľu, môžete zase vyraziť kamkoľvek - na nákupy, na piknik i na vašu obľúbenú kávičku.

Pohodlné džínsy

Určite si do vášho šatníka zaobstarajte aspoň jedny kvalitné džínsy. Vyberte si z množstva farieb a strihov tie pravé. Skinny, slim, straight, boyfriend, bootcut či plus size. Hlavne nech vám sadnú ako uliate a vy sa v nich cítite dobre. Chystáte sa na firemný večierok? Zvoľte si k nim lodičky. Alebo sa už neviete dočkať večera a plánujete vyraziť do ulíc? Oblečte si outfit, na aký máte práve náladu. Športový, športovo-elegantný či elegantný? Áno, s tými pravými džínsami, si môžete vyberať.

Čierne lodičky a biele tenisky

Ani bez týchto dvoch základných kúskov sa váš šatník nezaobíde. Jedny elegantné čierne lodičky sa vám vždy zídu, najmä, ak to vyžaduje vaša práca. A pokiaľ aj nie, oceníte ich v prípade nečakaného večierka či diskotéky. Určite si vyberte kvalitné lodičky, v ktorých vydržíte dlhší čas. Podpätok by nemal byť príliš vysoký. Ideálna výška je okolo 5 až 7 cm. Lodičky by vám mali sedieť, nikde by vás nemali tlačiť a už vôbec by ste nemali mať pocit, že vám deformujú prsty na nohách. Ak máte nadovšetko rada svoje pohodlie, potom už teraz určite máte doma minimálne jedny tenisky. Najľahšie kombinovateľné sú biele. Dokážu oživiť každý outfit a zvládnete v nich aj náročný deň. Už ste ich skúsili skombinovať s malými čiernymi šatami či elegantnou sukňou? Vyskúšajte, uvidíte, ako málo stačí, aby ste vyzerali sviežo a moderne.