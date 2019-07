TASR

Dnes o 08:06 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Slovan ide do odvety s jasným cieľom

Výprava Slovana odletela do dejiska zápasu v utorok ráno z bratislavského letiska, podvečer mala v pláne priamo v dejisku oficiálny tréning.

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalistov Slovana nečaká v odvete 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 so Sutjeskou Nikšič ľahká úloha. Ak chcú "belasí" postúpiť, musia v Čiernej Hore streliť gól. Tréner Martin Ševela a brankár Dominik Greif však veria, že kvalita je na strane slovenského majstra. O postupe do ďalšieho kola sa bude rozhodovať v stredu od 20.15 h na štadióne Gradski v Nikšiči.

Slovan v domácom zápase prevyšoval svojho súpera a po góle Andraža Šporara v 82. minúte viedol 1:0. V nadstavenom čase však zmrazil vyše 11-tisíc divákov Damir Kojaševič. Stredopoliar hostí utešenou strelou spoza šestnástky oprel loptu o žrď a lopta následne rozvlnila sieť. Remíza 1:1 dáva do odvety šance obom mužstvám, tréner Sutjesky Nikola Radojevič má však jasno: „Aj po tomto výsledku je naďalej favorit dvojzápasu Slovan."

V prípade postupu sa 9-násobný majster SR stretne v 2. predkole s cyperským šampiónom APOEL Nikózia, pokiaľ by Slovan stroskotal už na prvej prekážke, v majstrovskej vetve 2. predkola Európskej ligy UEFA by čelil neúspešnému z dvojice The New Saints z Walesu a KF Feronikeli z Kosova (prvý zápas 2:2).

Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Andraž Šporar odpovedá na otázky novinárov pred odletom na odvetný zápas prvého predkola Ligy majstrov proti domácemu čiernohorskému šampiónovi Sutjeska Nikšič na letisku M. R. Štefánika v utorok 16. júla 2019 v Bratislave. Prvý zápas na Tehelnom poli sa skončil remízou 1:1. (Foto: TASR - Jakub Kotian)

Na snímke futbalista ŠK Slovan Bratislava Vasil Božikov pred odletom na odvetný zápas prvého predkola Ligy majstrov proti domácemu čiernohorskému šampiónovi Sutjeska Nikšič na letisku M. R. Štefánika v utorok 16. júla 2019 v Bratislave. Prvý zápas na Tehelnom poli sa skončil remízou 1:1. (Foto: TASR - Jakub Kotian)

"Belasí" sa na odvetu pripravili víťazne, v sobotu odohrali zápas proti rakúskemu TSV Hartberg (4:0). V stretnutí dostali príležitosť hráči z lavičky, Ševelu potešil ich prístup. Druhá skupina v tom čase absolvovala dvojhodinový tréning zameraný na silovú zložku a potom na taktiku v súvislosti s odvetou.

„Viacerí z nich sa chopili svojej úlohy veľmi solídne, pričom vysoké víťazstvo aj v príprave vždy poteší a zvýši sebavedomie celého tímu. Pozitívom je, že sme udržali čisté konto, čo je veľmi dôležité. Hráči dostali potrebnú minutáž, odohrať zápas je vždy lepšie než trénovať. Efektivita, ktorá nás sklamala v Lige majstrov, bola na našej strane a verím, že ju prenesieme aj do odvety v Čiernej Hore."

Futbalisti Sutjesky sa na Tehelnom poli predstavili ako kompaktný tím, ktorý sa zameral na dobrú defenzívu. Podobný štýl hry od Čiernohorcov čaká Greif aj v odvete. „Očakávam, že na nás vyrukujú s kompaktnou defenzívou a do brejkov pôjdu ešte menej než v prvom zápase. Nečaká nás nič ľahké. Ak sa proti vám postaví akýkoľvek súper, ktorý zhustí defenzívu a bráni pred vlastným pokutovým územím, tak je to náročné. Máme však kvalitnejšie mužstvo a našou povinnosťou je postúpiť ďalej," povedal brankár Slovana pre klubový web.

Greif vie, že Slovanu by veľmi pomohlo čo najrýchlejšie streliť gól. „Samozrejme, bolo by výborné čo najskôr otvoriť skóre. Mohlo nám to pomôcť doma, ak by sme v úvode dali gól, tak by sme podľa mňa jasne zvíťazili. Už je to však minulosť, nevracajme sa k tomu. Nemá zmysel sa niekam za každú cenu hnať, ale ak by sme sa teraz čím skôr dostali do vedenia, tak by sa nám ľahšie dýchalo a súper by automaticky musel viac otvoriť hru. Musíme hrať trpezlivo. Predpokladáme, že súper bude hrať zozadu, keďže aj výsledok 0:0 im bude vyhovovať. Keď prídu príležitosti, tak ich treba využiť."

Výprava Slovana odletela do dejiska zápasu v utorok ráno z bratislavského letiska, podvečer mala v pláne priamo v dejisku oficiálny tréning. Na palube lietadla bolo 19 hráčov, medzi nimi chýbal obranca Mitch Apau. „Mitch s nami necestoval, dostal mimoriadne voľno z rodinných dôvodov. Jeho priateľka práve rodí, je jasné, že hráč by v takom prípade aj napriek maximálnej snahe sústrediť sa na zápas bol hlavou niekde inde. Preto sme Mitchovi umožnili odcestovať a neletel s nami do Čiernej Hory," uviedol Ševela a dodal: "Berieme 19 hráčov, aby sme v prípade akéhokoľvek problému mohli nastúpiť na zápas s kompletnou osemnásťčlennou súpiskou."

