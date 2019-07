TASR

Brankár Baroš zamieril do Fínska

Pre 25-ročného brankára pôjde o prvé pôsobisko na severe Európy.

Hokejový brankár Samuel Baroš v štúdiu TABLET.TV. — Foto: Teraz.sk

Kokkola 16. júla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Baroš bude v sezóne 2019/2020 pôsobiť v druhej najvyššej fínskej súťaži. S klubom Hermes Kokkola sa dohodol na ročnej zmluve. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.

Pre 25-ročného brankára pôjde o prvé pôsobisko na severe Európy. „Som nadšený novou výzvou v klube Hermes. Veľa som počul o Fínsku a mám informácie aj o klube. Dúfam, že to bude úspešná sezóna," uviedol pre klubovú stránku.

Bratislavský rodák by mal vytvoriť brankársku dvojicu s 21-ročným Fínom Vilhom Heikkinenom. „Je skvelé mať brankára so skúsenosťami z medzinárodných zápasov. Teším sa na spoluprácu so Samuelom a myslím si, že bude posilou pre náš tím," povedal tréner brankárov Aleksi Hilli.

Baroš doteraz pôsobil takmer výlučne na Slovensku. V najvyššej súťaži sa predstavil v dresoch HK Orange 20, HKM Zvolen, HC Nové Zámky a v sezóne 2018/2019 HC '05 iClinic Banská Bystrica. Práve v drese "baranov" získal majstrovský titul. V sezóne 2017/2018 skúšal šťastie aj v Česku, v drese Hradca Králové však nezískal stabilné miesto.