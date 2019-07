TASR

Fedor rokuje s Druckerom, zvažuje, či ostať vo verejnom živote

Na archívnej snímke poslanec Martin Fedor. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 16. júla (TASR) - Člen klubu koaličného Mosta-Híd Martin Fedor rokuje s exministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom. Pre TASR povedal, že ho Drucker oslovil ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje aj otázkam obrany a bezpečnosti. Zdôraznil však, že v prvom rade zvažuje, či naďalej ostať vo verejnom živote.

„Našli sme akoby spoločnú reč, čo sa týka hľadania programových východísk, dlhodobo sa venujem otázkam obrany a bezpečnosti a zahraničnopolitickej orientácii Slovenska a on ma oslovil v tomto zmysle," skonštatoval v súvislosti s Druckerom.

Doplnil, že si na ňom váži práve to, že ešte pred ohlásením vzniku novej strany hľadá koncepčné riešenia pre problémy spoločnosti do budúcna. To je mu podľa vlastných slov na Druckerovi sympatické. „Som rád, že k tomu pristupuje zdola nahor, a nie naopak, že najskôr usporadúva myšlienky, program, ešte predtým ako príde s nejakým oznámením," dodal.

Fedor povedal, že v súčasnosti chodí po regiónoch, no kampaňou by to nenazval. Konzultuje svoju budúcnosť s rôznymi ľuďmi, ktorých názor si váži. „Zamýšľam sa predovšetkým nad tým, či ostať vo verejnom živote," zdôraznil s tým, že neskrýva akési rozčarovanie z politiky.

Tvrdí, že sa v regiónoch stretáva s názormi ľudí, ktorí majú pocit akoby bola politická scéna viac rozvrátená, nekomunikujú, len sa škriepia. „Zhodujem sa s nimi že v takejto atmosfére v súčasnosti akoby politika neposkytovala oporu občanom v riešení problémov, ale prehlbuje rozdiely," poznamenal.

Tomáš Drucker stále neoznámil vznik svojej strany. Pre TASR skonštatoval, že si uvedomuje, že ak sa chce ktokoľvek zapojiť do najbližších parlamentných volieb, musí sa prejaviť teraz. Počas leta chce o prípadných riešeniach hovoriť s ľuďmi v regiónoch.

Vo februári tohto roka pre TASR povedal, že nová strana, ktorú zamýšľa, môže byť úspešná. Podľa svojich slov by chcel v politike viac normálnosti a ľudí, ktorí sú schopní riešiť problémy, nie o nich iba rozprávať.