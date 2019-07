TASR

Dnes o 15:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na ME v bezmotorovom lietaní v Prievidzi myslia na životné prostredie

Piloti v utorok absolvujú ôsmu letovú disciplínu od začiatku európskych majstrovstiev. V uplynulých dňoch absolvovali letové disciplíny, ktoré siahali nad územie Poľska, Čiech či Maďarska.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Prievidza 16. júla (TASR) - Organizátori 20. FAI Majstrovstiev Európy v bezmotorovom lietaní, ktoré hostí do 20. júla prievidzské letisko, dbajú i na ochranu životného prostredia. Pomáhajú im k tomu lietadlá, ktoré vetrone ťahajú do vzduchu.

„Vlek zabezpečujeme len lietadlami, ktoré sa vyrábajú v Prievidzi a majú veľmi nízku spotrebu paliva. Na jeden vlek teraz minieme rádovo približne 2,5 litra paliva pri týchto lietadlách, čo je oproti starým asi o desať litrov menej. Cieľ tejto súťaže je vlastne i environmentálny tým, že používame lietadlá vyrábané v Prievidzi, ktoré robia malý hluk, len 62 decibelov, a majú veľmi malú spotrebu paliva," priblížil v utorok pre TASR riaditeľ pretekov Jozef Šnirc.

V poradí 20. FAI Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní sa podľa neho konajú v troch triedach, klubovej, štandardnej a 15-metrovej. „Spolu sme mali prihlásených 87 účastníkov z 22 krajín, ale lieta tu 82 pilotov z 21 krajín, pretože niektorým choroby a podobne nedovolili pricestovať," pripomenul.

Na súťaži v Prievidzi sa podľa Šnirca predstavuje európska špička v bezmotorovom lietaní. „Sú tu majstri Európy, dokonca aj majstri sveta. Piloti sa musia nominovať na preteky z národných súťaží. Slovensko tu má šesť pilotov, ide o skúsených plachtárov. Lieta tu aj Jozef Kožár, ktorý bol štvrtý na majstrovstvách Európy," podotkol.

„Lietam pre vlastnú potechu a zo súťažného lietania mám zážitky, čiže si uspokojujem svoje potreby tak, aby som dosiahol čo najlepšie výsledky," povedal Kožár. Slovenský reprezentant je s doterajším priebehom súťaže podľa svojich slov spokojný. „Trate boli postavené v zmysle možných meteorologických podmienok, čo sa maximálne využilo. Budem sa i ďalej snažiť. Každý, kto príde na preteky, má záujem vyhrať. Pre mňa pozícia niekoľkonásobného majstra Slovenska je tá, že chcem uspieť a chcel by som byť v prvej päťke," poznamenal s tým, že na lietaní sa mu páči pocit voľného pohybu a stály súboj s matkou prírodou. „To je to fantastické," zhodnotil.

Piloti v utorok absolvujú ôsmu letovú disciplínu od začiatku európskych majstrovstiev. V uplynulých dňoch absolvovali letové disciplíny, ktoré siahali nad územie Poľska, Čiech či Maďarska. „Počasie je vysnívané, lietali sme každý deň, okrem dní, keď bola vynútená pauza, pretože sme leteli päť dní v kuse a potom nasledoval jeden deň voľna. Zatiaľ som veľmi spokojný a vyzerá, že budeme mať 12 letových úloh z možných 13, takže to je skutočne fantastické," skonštatoval Šnirc.

Organizátormi súťaže sú Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika a Aeroklub Prievidza.