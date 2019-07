TASR

Hádzanárky Michaloviec už poznajú súpera v Pohári EHF

V európskych pohároch sa v tejto sezóne predstavia aj hádzanári MŠK Považská Bystrica, rovnako ako vlani vo Vyzývacom pohári.

Viedeň 16. júla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa v 1. kvalifikačnom kole nového ročníka Pohára EHF stretnú so švajčiarskym tímom Spono Eagles z mesta Nottwil. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.

Iuventa figurovala pri žrebe medzi nasadenými tímami. Prvý duel sa bude hrať na palubovke slovenského šampióna v termíne 7./8. septembra, odveta je naplánovaná o týždeň neskôr 14./15. septembra. Zverenky trénera Petra Dávida sa v prípade postupu stretnú v 2. kole (12./13. a 19./20. októbra) s francúzskym tímom OGC Nice Côte d'Azur Handball, kde pôsobí aj Slovenka Martina Školková.

„Nejaké informácie už o klube mám. Mám totiž bývalú hráčku vo Švajčiarsku. Tá mi povedala, že ide o silný tím, ktorý vlani obsadil štvrté miesto len vinou toho, že sa mu v závere súťaže zranilo viacero hráčok. Sezónu predtým boli majstrami Švajčiarska. Ide teda o ambiciózny klub, kde všetko veľmi dobre funguje. Súper je určite pre všetkých strašne neznámy. Možno bude výhoda, že to nie je až tak ďaleko. Keby som to mal zhodnotiť, nebol to pre nás najhorší žreb, ale ani najlepší. Boli tam aj lepšie možnosti. Na druhé kolo sa ešte pozerať nechcem, keďže viem, že nás čaká kvalitný súper. Nepozerám sa ani o deň ďalej. V našom tíme nastáva obrovská prestavba. Máme veľa mladých hráčok. Prvé kolo Pohára EHF je tu za chvíľu. V podstate sú to iba dva mesiace. Aj preto šance na postup nechcem hodnotiť nejakými číslami," reagoval na žreb pre klubovú webstránku kouč Dávid.

Športový riaditeľ Iuventy Michalovce Jan Beňadik uviedol: „Pre naše mladé družstvo bude konfrontácia so švajčiarskym súperom určite výzvou. Sme radi, že môžeme hrať aj takéto zápasy. Čo sa týka dvojzápasu na jednom mieste, teda podobnom, ako sme hrali vlani s holandským majstrom z Amsterdamu, všetko si musíme vyhodnotiť. Určite si na to sadneme a v nasledujúcich dňoch oslovíme švajčiarsky klub.“

V európskych pohároch sa v tejto sezóne predstavia aj hádzanári MŠK Považská Bystrica, rovnako ako vlani vo Vyzývacom pohári. Do bojov v ňom ale zverenci Václava Straku zasiahnu až v novembrovom 3. kole, kam ich priamo nasadili. Zápasy so zatiaľ neznámym súperom z druhého kola budú na programe 16./17. a 23./24. novembra. V uplynulom ročníku sa Považania v tejto súťaži dostali až do osemfinále, kde vypadli s ruským tímom HC Neva SPb Petrohrad.

Hádzanári Tatrana Prešov spoznali súperov v základnej časti Ligy majstrov už koncom júna. Žreb ich nasmeroval do C-skupiny, v ktorej figurujú ešte švédsky klub IK Sävehof, fínsky Riihimäki Cocks, macedónsky HC Eurofarm Rabotnik, španielsky Bidasoa Irun a Sporting Lisabon z Portugalska. Prešovčania dosiahli v sezóne 2018/2019 svoj najlepší výsledok v Lige majstrov, v základnej skupine obsadili 3. miesto a len tesne nepostúpili do ďalšej fázy.