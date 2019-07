TASR

Dnes o 14:31 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rozširovanie kapacít škôl a škôlok v Poprade bude stáť státisíce eur

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Poprad 16. júla (TASR) – Väčšina samospráv využíva letné prázdniny na opravy či obnovu školských a predškolských zariadení, výnimkou nie je ani najväčšie mesto pod Tatrami. Vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade Poprad Edita Pilárová pre TASR uviedla, že čoskoro sa začne realizovať prístavba materskej školy (MŠ) na Podtatranskej ulici a zároveň nedávno ukončili komplexnú rekonštrukciu a tiež prístavbu MŠ na Tranovského ulici v mestskej časti Veľká za cca 750.000 eur.

„Okrem toho sa bude počas prázdnin opravovať jeden pavilón v MŠ Tajovského, odkiaľ odišiel nájomca a zrealizuje sa tiež komplexná rekonštrukcia WC zariadení v Základnej škole (ZŠ) Jarná za 70.000 eur. Počas leta sa budú vybavovať aj školské jedálne novou gastro technikou, keďže počítame s nárastom stravníkov od septembra. Vyčlenených je na to 80.000 eur,“ konkretizovala Pilárová.

Dodala, že najnáročnejšie práce sú v MŠ na Podtatranskej ulici, kde pristavujú novú časť a rozširovanie priestorov sa bude realizovať aj po skončení prázdnin. Na plánované dobudovanie prístavby vrátane stavebných úprav existujúcich objektov a interiérového vybavenia tejto škôlky samospráva vyčlenila takmer 690.000 eur.

„Ďalšie zdroje vo výške takmer 50.000 eur sú vyčlenené na terénne úpravy, revitalizáciu, oplotenie, osvetlenie a kamery športoviska ZŠ Komenského. Mestským zastupiteľstvom sú schválené finančné prostriedky v celkovej sume 50.000 eur aj na prípravnú a projektovú dokumentáciu rozšírenia a rekonštrukcie MŠ Lidickej v Matejovciach a na rekonštrukciu a prístavbu telocvične ZŠ Komenského,“ doplnila Pilárová s tým, že na modernizáciu sociálnych zariadení v ZŠ Jarná je vyčlenených 110.000 eur. Ďalších 123.500 eur pôjde na zakúpenie gastro zariadenia a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu školskej jedálne v ZŠ Francisciho.

Do nového školského roku nastúpi do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad približne 4400 žiakov. Materské školy by malo od septembra navštevovať zhruba 1500 detí. „Zaznamenali sme mierny nárast oproti školskému roku 2018/2019. Nevieme však ešte, koľko detí ide do súkromných škôl, koľko prijali na bilingválne a osemročné gymnáziá, preto tento údaj bude známy až po nástupe v septembri a po štatistikách,“ dodala na záver Pilárová.