NHL: Nylander si zmenil číslo, fanúšikom výmenu preplatí

Toronto 16. júla (TASR) - Švédsky hokejový útočník William Nylander si pred novou sezónou v NHL zmenil číslo na drese. V uplynulej sezóne hral s 29-kou, teraz bude nosiť číslo 88. Fanúšikom, ktorí vlastnia jeho dres, prerábku čísla preplatí.

Making the switch ... what’s old is new again #88I’ve got you covered Leafs Nation, go to @realsportstoronto to have your jersey recrested on me. pic.twitter.com/gQWHZVxQMo— William Nylander (@wmnylander) 15. júla 2019