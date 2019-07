Kristián Plaštiak

Dnes o 11:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nemá žiadne hviezdne maniere! Čo urobil Sagan pred koncom etapy, mnohých prekvapilo

Aj tohtoročná Tour prináša kopec skvelých udalostí.

— Foto: Twitter/Eurosport UK

SAINT-ÉTIENNE 16. júla - Cyklistika je krásny šport, ktorý má dlhoročnú históriou a tradíciu, no je to ohromná drina. Etapy nevyhrávajú jedinci, ale tvrdá práca celého tímu, ktorý musí ťahať za jeden koniec. Existujú tváre, ktoré pozná celý športový svet, ako Chris Froome, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe či náš Tourminátor Peter Sagan, no za ich víťazstvami stoja práve „neviditeľní“ cyklisti. Pred koncom 8. etapy sa na jedného z nich premenil aj náš Peter. Informuje o tom aj portál ŠPORT.sk.

Víťazom De Gendt

V skupine favoritov 8. etapy, ktorá merala 200 kilometrov, tohtoročnej Tour sa Peter Sagan nenachádzal. Jej kopcovitý terén najlepšie zvládol belgický cyklista 32-ročný Thomas De Gendt. Necelých 20 kilometrov pred cieľovou páskou v priemyselnom meste Saint-Étienne sa cyklisti pripravovali na záverečný boj o výhodné umiestnenie. Pelotón na únik strácal pol druha minúty.

Z prvenstva v 8. etape sa tešil Thomas De Gendt Foto: TASR/Christophe Ena

To, čo sa stalo potom, prekvapilo všetkých. Peter Sagan, trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike z rokov 2015, 2016, 2017 a aktuálny líder Tour de France v klasifikácii o zelený dres (celkovo ich má na svojom konte už šesť) zaostal za balíkom a, ako vzorný domestik vzal fľaše s vodou pre svojich tímových kolegov.

Majú spoločný cieľ

Cyklistický tím pozostáva z viacerých druhov pretekárov, ako ašpirant na celkové umiestnenie, šprintér, vrchár, cyklistka, ktorý sa špecializuje na časovky, baroudeur a v neposlednom rade je domestik (z fr. domestique - sluha). Práve domestik nosí vodu pre svojich kolegov a v prípade akejkoľvek poruchy lídrovho bicykla je povinný prenechať mu svoj.

Peter Sagan sa zachoval ako príkladný domestik, čo potvrdzuje jeho odhodlanie a lásku k cyklistike. Nie je časté, aby tie najsledovanejšie tváre World Tour nosili vodu, no 29-ročný Slovák dokazuje, že sa za veľkú hviezdu nepovažuje. Pozrite si video, na ktorom jeho počínanie uvidíte.