Pavol Hirka

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní EÚ chce stopku pre palmový olej. Jeho spotreba zabíja orangutany a ničí planétu

Produkcia palmového oleja spôsobuje nekontrolované odlesňovanie, ktoré je obrovským problémom pre celú planétu.

Malajzia — Foto: flickr.com/Craig Morey

KUALA LUMPUR 16. júla - Poslanci Európskeho parlamentu už pred dvomi rokmi prezentovali odvážný plán, podľa ktorého chceli do troch rokov prestať s používaním palmového oleja. Európska komisia v marci zašla ešte ďalej. Od budúceho roka chce obmedzenie používania palmového oleja v pohonných látkach, čo sa nepáči Malajzii a Indonézii.

Používanie škodlivých biopalív by malo byť úplne zamedzené do roku 2030. Palmový olej je okrem iného hlavnou zložkou širokej škály produktov od potravín až po kozmetiku. V Európe jeho použitie v týchto produktoch už kleslo, čiastočne kvôli tlaku zo strany environmentálnych skupín na veľké spoločnosti, ale v biopalivách sa stále zvyšuje.

Palmy Foto: pixabay.com/sarangib

Obchodná vojna s Malajziou

Rozhodnutie EÚ sa nepáči štátom, ktoré na produkcii a predaji palmového oleja zarábajú. Ako pre agentúru Reuters v pondelok uviedla malajzijská ministerka Teresa Kokková zodpovedná za produkciu jedlých rastlinných olejov, krajina v novembri plánuje sťažovať na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO). „Áno, sledujeme to, s dokumentmi momentálne pracuje generálna prokuratúra. Asistuje nám a pomáha identifikovať expertov, ktorí by mohli s prípadom pomôcť," povedala Kokková.

Politička zároveň dodáva, že pre Malajziu by bolo najlepšie, ak by spojila sily s Indonéziou a krajiny by sťažnosť podali spoločne. Malajzia druhým najväčším producentom a exportérom palmového oleja na svete práve po Indonézii. Krajina z juhovýchodnej Ázie sa spolieha na miliardy dolárov a tisícky pracovných miest, ktoré tento biznis zabezpečuje.

Podľa premiéra Malajzie Mahthira Mohamada EÚ týmto krokom dokonca riskuje obchodnú vojnu. Varoval tiež pred odvetou vo forme nákupu nových stíhacích lietadiel z Číny, namiesto od európskych výrobcov stíhačiek Rafale alebo Eurofighter Typhoon.

Problém pre planétu

Podľa ekológov v uplynulých desaťročiach zapríčinila produkcia rozsiahle odlesňovanie. Palmovým plantážam totiž museli ustúpiť obrovské rozlohy dažďového pralesa. Olej sa získava z paliem olejných, ktoré rastú práve v tropických dažďových pralesoch.

Dôsledkom toho sú aj klimatické zmeny, vypaľovanie navyše zapríčiňuje, že sa do ovzdušia dostáva veľké množstvo dymu. Okrem toho sa klčovaním ničí prostredie, v ktorom žijú ohrozené druhy živočíchov, ako sú orangutany, nosorožce, slony aj tigre, a o svoj domov prichádzajú aj domorodé kmene.

O krok pred Európskou úniou sú už v Nórsku. Koncom minulého roka totiž tamojší parlament schválil zákon, podľa ktorého od januára 2020 nebude tamojší biopalivový priemysel nebude môcť nakupovať a spracovávať palmový olej ani iné palivá, ktoré spôsobujú odlesňovanie alebo majú škodlivý vplyv na životné prostredie.