Ivan Tásler, líder skupiny IMT Smile, oslavuje 40. narodeniny

Bratislava 16. júla (TASR) – Ivan Tásler, spevák, skladateľ, gitarista a líder skupiny IMT Smile, oslávi 40. narodeniny. K hudbe ho motivoval otec Miro, ktorý mal vlastnú kapelu, aj starší brat Miro, ktorý študoval na konzervatóriu v Košiciach. Prešovský rodák (*16. júla 1979) maturoval na Gymnáziu v Prešove. Desať rokov chodil na klavír do ľudovej školy umenia, na gitare je samoukom.

Spolu s bratom Mirom začínali v skupine Ruka, z ktorej sa potom v roku 1996 sformovala skupina IMT Smile. Písmena IMT v názve sú skratkou mien Ivan a Miro Tásler. V roku 1998 vydali prvý album Klik-klak, z ktorého sa hitmi stali piesne Nepoznám, Možno si ma pomýliš, Nedá sa ujsť. Spievala na ňom aj Katka Knechtová, ktorá bola v začiatku členkou skupiny. V roku 1999 vydali druhý album Valec, z neho sú známe skladby Ľudia nie sú zlí a Veselá pesnička.

V roku 2000 vyšiel tretí album Nech sa páči s hitmi Tajné milovanie, Opri sa o mňa, Vyvedený z miery. V ankete Slávik sa IMT Smile za roky 1999 a 2000 umiestnili vždy na druhom mieste za skupinou Elán. V roku 2001 vydal Ivan Tásler sólový album Tásler, v roku 2003 vyšiel ich štvrtý štúdiový album IMT Smile s piesňami Vadí - Nevadí, Nič nie je isté či Kým stúpa dym. Už rok nato vydali ďalší, v poradí piaty album Exotika, z ktorého sú známe piesne Kapela a Úsmev a čaj.

Za roky 2001 až 2005 sa IMT Smile v ankete Slávik umiestnili vždy v prvej pätici skupín. V roku 2005 vydali kompiláciu hitov Diamant, v roku 2006 vychádza šiesty štúdiový album Niečo s nami je s hitmi Niekto ako kráľ či Patrí len nám. V roku 2006 vydal Ivan sólový projekt Karavan šou, čo je vlastne hudba k cestopisnému seriálu, ktorý natočili spolu s Verou Visterovou.

Atmosféru na koncertoch skupiny dokumentuje album IMT Smile Live, ktorý vydali v roku 2007. Siedmy štúdiový album Hlava má sedem otvorov vyšiel 19. mája 2008, hitom z neho je skladba Mám krásny sen. Kompilácia najväčších hitov pod názvom Best Of IMT Smile vyšla 4. mája 2009 vo forme limitovanej edície. V marci 2010 vydali ôsmy štúdiový album 2010 Odysea Dva, prvým singlom z neho bola pieseň Bozk. V novembri 2010 pridali k nemu koncertný album 2010 Odyssea Live.

V apríli 2012 vydali deviatu štúdiovku s názvom Rodina. V septembri 2013 vyšiel IMT Smile Universal Komplet Box, v ktorom sú všetky albumy skupiny a vo februári 2014 koncertný album Košice - Bratislava - Live!. V bratislavskej Inchebe mal 13. decembra 2014 pod názvom Made In Slovakia premiéru spoločný program skupiny a umeleckého súboru Lúčnica. Uviedli celkom 14 koncertov s veľkým ohlasom. V marci 2015 vydali desiaty album Na ceste 1979.

V roku 2016 oslávila skupina 20 rokov na hudobnej scéne, v septembri 2016 vydali reprezentačnú výberovku hiSTORY, v novembri 2016 mal premiéru filmový dokument Made in Slovakia, v decembri 2016 odohrali sériu megakoncertov hiSTORY. Vo februári 2017 vyšiel koncertný album hiSTORY Live. V auguste 2017 mal premiéru slovenský film Čiara, titulnú pesničku Hej sokoly nahrali IMT Smile spolu s Ondrejom Kandráčom. V auguste 2018 vyšiel záznam koncertu IMT Smile a Kandráčovci Východná a v októbri 2018 nový štúdiový album Budeme to stále my.

O veľkej popularite skupiny svedčí aj fakt, že trikrát po sebe, za roky 2016, 2017 a 2018, získali ocenenie OTO - Osobnosti televíznej obrazovky. Za rok 2018 získali aj ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba. Ivan zložil a produkoval piesne viacerých interpretov, medzi nimi Jany Kirschner, Richarda Müllera či skupiny Čechomor.

Pri jednom z rozhovorov pre TASR jubilant povedal: „Je to príjemný pocit, keď vaša pesnička je najhranejšou v éteri. Ocenenia sú príjemné, ale prirovnania najúspešnejší a podobne veľmi nevnímam. Ja sa len snažím robiť hudbu tak, ako to cítim.“