TASR

Dnes o 07:55 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sagan skončil v 10. etape piaty, Alaphilippe stále v žltom

Štvrtý skončil jeho najväčší konkurent v boji o zelený dres Michael Matthews. V 10. etape bolo v hre iba 50 bodov, takže Sagana na čele bodovacej súťaže nemohol ohroziť.

Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Albi 15. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe obsadil 5. miesto v pondelkovej 10. etape 106. ročníka Tour de France. Víťazom pondelkovej 217,5 kilometrovej trati zo Saint-Flour do Albi sa stal Belgičan Wout van Aert z Jumbo-Visma pred Talianom Emilianom Vivianim (Deceuninck-Quick Step) a Austrálčanom Ewanom Calebom (Lotto Soudal).

Žltý dres pre priebežného lídra poradia si udržal domáci Julian Alaphilippe. Na druhé miesto sa posunul obhajca Brit Geraint Thomas z Ineosu, ktorý má manko 1:12 minúty, jeho tímový kolega Egan Arley Bernal Gomez z Kolumbie je tretí. Sagan figuruje po úvodných desiatich etapách na 42. mieste s mankom 25:04 min na Alaphilippea. Na čele bodovacej súťaže má 229 bodov, pred druhým Matthewsom má náskok 62 b.

„Nemôžem tomu uveriť, naozaj som zdolal všetkých týchto chlapíkov, fakt nemám slov. Je to neskutočné, tieto preteky sú niekde úplne inde, pociťujem to počas celých desiatich dní, ale vyhrať, wow. Záver bol nervózny, rozhodol centimeter, ale to stačí," ťažko hľadal slová bývalý cyklokrosový šampión Van Aert, pre ktorého to bolo vôbec prvé víťazstvo pri premiérovej účasti na Tour de France.

Žltý dres pre priebežného lídra poradia si udržal domáci Julian Alaphilippe. Na druhé miesto sa posunul obhajca Brit Geraint Thomas z Ineosu, ktorý má manko 1:12 minúty, jeho tímový kolega Egan Arley Bernal Gomez z Kolumbie je tretí. Sagan figuruje po úvodných desiatich etapách na 42. mieste s mankom 25:04 min na Alaphilippea. Na čele bodovacej súťaže má 229 bodov, pred druhým Matthewsom má náskok 62 b.

Sagan sa v závere držal v čelnej skupine, no na posledných metroch ho súperi "zavreli", síce sa z obkľúčenia dostal, no obhájiť víťazstvo Albi z roku 2013 nedokázal. Štvrtý skončil jeho najväčší konkurent v boji o zelený dres Michael Matthews. V 10. etape bolo v hre iba 50 bodov, takže Sagana na čele bodovacej súťaže nemohol ohroziť. „Dnes to bolo veľmi nervózne, navyše s bočným vetrom a neustálymi útokmi. Musel som sa sústrediť a zostať v strehu počas celých pretekov. Myslím si, že sme odviedli dobrú prácu. Záverečný šprint mal dobré tempo, prišiel som piaty, získal body a upevnil si vedenie v bodovacej súťaži," zhodnotil Sagan na oficiálnom webe Bora-hansgrohe.

Viacerí favoriti na celkové poradie stratili v etape cenné sekundy, keď sa v bočnom vetre pelotón v závere rozdelil na viacero skupín. Francúz Thibaut Pinot spolu s Rigobertom Uranom a Richiem Portem zaostali a do cieľa prišli s mankom takmer 100 sekúnd. Ešte viac stratili Mikel Landa a George Bennett.

Po niekoľkých kilometroch pondelkovej etapy sa do úniku dostala šestica pretekárov Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Natnael Berhane (Cofidis), Anthony Turgis (Total Direct Energie), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) a Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert), pelotón si však dával pozor, aby ich náskok príliš nenarástol. Aktívny bol aj Saganov konkurent v bodovacej súťaži Matthews, Slovák si ho však postrážil.

Väčšina pretekov nepriniesla väčšie vzrušenie, vedúca skupina si držala konštantný náskok až do rýchlostnej prémie na 89. kilometri. O body v pelotóne prejavili záujem iba Sagan s Talianom Sonnym Colbrellim, ktorý napokon uspel a uchmatol si deväť bodov, o jeden viac ako Sagan. Po prémii pelotón zvýšil tempo a postupne stiahol vedenie úniku pod minútu, vpredu pracovali aj jazdci Bory-hansgrohe.

Pri výstupe na posledné výraznejšie stúpanie etapy Côte de La Malric pelotón opäť spomalil a dovolil vedúcej skupinke vzdialiť sa na dve minúty. Tridsať kilometrov pred cieľom sa pelotón pri bočnom vetre roztrhal a na čelo sa dostala skupina, ktorej súčasťou bol aj Sagan. V ďalšom priebehu pretekov sa tvorilo čoraz viac skupiniek, v posledných metroch sa v šprintérskom súboji ocitli so Saganom a Matthews, Viviani, Avermaet, Trentin, Colbrelli, Ewan a Van Aert. Slovák však nezačal v ideálnej pozícii a napokon nepridal druhé etapové víťasztvo na tohtoročnej Tour.