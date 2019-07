Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vzťahová poradkyňa: Toto je vec, ktorá v súčasnosti najviac ohrozuje rodiny

Byť dobrým rodičom je jednou z najkrajších, ale aj najnáročnejších rolí.

BRATISLAVA 20. júla - Hádky, hnev, konflikty či tichá domácnosť. Svedkami týchto situácií sú neraz aj samotné deti. O tom, ako riešiť problémy v rodine, sme sa v štúdiu Dobrých novín rozprávali s poradkyňou pre vzťahy a partnerstvo Máriou Kubišovou.

Hádky sú súčasťou nášho života

Dnešné rodiny ovplyvňuje a ohrozuje množstvo faktorov. „Základom dobrého fungovania rodiny je dobre fungujúce partnerstvo muža a ženy. Vtedy je predpoklad, že rodina bude fungovať zdravo,“ povedala Mária Kubišová s tým, že rodiny najviac ohrozuje práve nefunkčné partnerstvo.

Hádky do každej rodiny podľa jej slov patria. „Rodičia veľmi často zastávajú názor, že pred deťmi by sa nemali hádať, lebo to na nich nevplýva dobre. Je to však len polovičná pravda. Aj keď samotné hádky k ničomu nevedú, konflikt môže predchádzať tomu, aby si ľudia naozaj porozumeli,“ uviedla.

Dôležitá je však po hádke sebareflexia rodičov. „Nie som zástancom toho, aby sa rodičia skrývali pred deťmi, keď sa hádajú. Mali by však vedieť, ako sa hádať a následne si veci vysvetliť," doplnila.

Zaťažovanie detí

Mnohokrát už niet cesty späť a jediným riešením pre obe strany je rozvod. „Je škoda, ak rodičia spomínajú rozvod skôr, ako je to už naozaj aktuálne, lebo pre deti to nikdy nie je dobrá správa. Ak však príde tá chvíľa, dôležité je, aby dieťa vedelo, že dôvod rozvodu nesúvisí primárne s ním,“ objasnila.

Neraz sa stane, že rodičia ostanú vo vzťahu, pretože chcú pre svoje dieťa len to najlepšie. „Ak je partnerstvo nefunkčné, nie je to možné opraviť tým, že ostaneme v rodičovskej roli. Pre deti to nie je prospešné, pretože zvykneme mať tendenciu dopĺňať si cez nich deficity, ktoré vyplývajú z nefunkčného partnerstva," dodala.

Celý rozhovor s Máriou Kubišovou si môžete pozrieť vo videorozhovore.