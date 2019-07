TASR

Beňová a Šimečka: Bude dôležité, čo v EP predstaví von der Leyenová

Poslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), ktorý je členom frakcie Obnovme Európu, uviedol, že liberálna skupina je pripravená podporiť navrhnutú kandidátku na šéfku eurokomisie.

Brusel 15. júla (TASR) - Druhé júlové plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) v dňoch 15.-18. júla bude predovšetkým v znamení hlasovania o podpore pre kandidátku na post predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej (60). Europoslanci budú o nej hlasovať v utorok a jej osud závisí najmä od politických frakcií socialistov a demokratov (S&D) a liberálov-centristov z Obnovme Európu.

Slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD), ktorá je šéfkou slovenskej delegácie S&D v europarlamente, priznala, že potom, ako si von der Leyenovú ako kompromisnú kandidátku na krízovom summite EÚ pre túto funkciu vybrali premiéri a prezidenti členských krajín, sa objavila istá miera kritiky v radoch poslancov EP. Aj preto, že lídri EÚ odmietli koncept tzv. špicenkandidátov pri obsadzovaní funkcie šéfa eurokomisie.

"Tá kritika však nebola úplne oprávnená. Čelní predstavitelia členských krajín nemajú žiadnu povinnosť vyberať kandidáta na šéfa Európskej komisie výhradne spomedzi lídrov politických skupín v európskych voľbách," skonštatovala Beňová.

Pripomenula tiež, že koncept špicenkandidátov bol doteraz použitý len jediný raz, a to v prípade dosluhujúceho šéfa exekutívy EÚ Jeana-Clauda Junckera.

"Bude musieť získať absolútnu väčšinu hlasov všetkých poslancov. Ak sa jej to podarí, bude mať zvyšok leta na to, aby na základe návrhov členských štátov rozdelila portfóliá medzi jednotlivých eurokomisárov. V prípade, že úspešná nebude, Európska rada sa bude musieť do mesiaca zhodnúť na inom kandidátovi," uviedla Beňová ohľadom šancí doterajšej nemeckej ministerky obrany získať funkciu po Junckerovi.

Beňová v tejto súvislosti zdôraznila, že z pohľadu S&D bude dôležité nastavenie priorít novej eurokomisie. "Na rokovaní našej sociálnodemokratickej frakcie sme zdôrazňovali najmä potrebu obnovy sociálnej kohézie, to, že ekonomický rast musí byť efektívnejšie pretavený do zlepšovania sociálnej situácie občanov jednotlivých krajín, potrebu riešenia výziev v oblasti klimatických zmien, zabezpečenie dostupného bývania, kvalitnej lekárskej starostlivosti či prípravy a vzdelávania pracovníkov súvislosti s pokračujúcou automatizáciou a robotizáciou v ekonomike," vysvetlila poslankyňa.

Poslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), ktorý je členom frakcie Obnovme Európu, pre TASR uviedol, že liberálna skupina je pripravená podporiť navrhnutú kandidátku na šéfku eurokomisie.

"Za seba osobne a za Progresívne Slovensko môžem povedať, že sme pripravení v utorňajšom hlasovaní podporiť Ursulu von der Leyenovú, ak sa zaviaže k napĺňaniu priorít, ktoré sú kľúčové pre našich občanov a pre budúcnosť Únie. Týka sa to najmä dosiahnutia uhlíkovej neutrality, ochrany právneho štátu, prehĺbenia európskej spolupráce v bezpečnosti alebo posilnenia eurozóny," vysvetlil poslanec.

Dodal, že podobne to vnímajú aj ostatní jeho kolegovia v tejto frakcii. Priznal tiež, že panuje nespokojnosť s netransparentným spôsobom, akým bola von der Leyenová nominovaná, ale zároveň si všetci uvedomujú zodpovednosť za to, aby sa EÚ neocitla v politickej kríze a aby nová exekutíva EÚ mohla začať čo najskôr pracovať.