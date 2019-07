Lenka Miškolciová

Dnes o 10:35 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prehru prijal ako pravý športovec. Federer ľudí zabával vtipmi o tom, ako ho deti doma nepochvália

Jedno z najepickejších finále Wimbledonu, aké sa kedy konalo. Prepísaná história, nezabudnuteľných päť hodín. Aj týmito slovami médiá opisovali včerajší zápas Federera a Djokoviča.

Roger Federer prijal ťažkú prehru ako skutočný športovec. A nezabudol zavtipkovať. — Foto: TASR/AP

WIMBLEDON 15. júla - „Každý, kto by sa pozrel iba na štatistiky tohto zápasu, by nechápal, ako mohol vyhrať Djokovič. Federer bol lepší v bodoch z prvého podania, víťazných úderoch, esách, využitých brejkbaloch, víťazných hrách i loptičkách," napísalo o epickom finále Wimbledonu britské BBC. Napriek tomu, že diváci boli proti nemu a Federer začal úvod tenisového zápasu lepšie, v rozhodujúcom dejstve dokázal Djokovič odvrátiť za stavu 7:8 pri podaní súpera dva mečbaly. Zápas trval neuveriteľné 4 hodiny a 55 minút.

Nezabudnuteľné finále, ktoré sa zapíše do histórie

Djokovič označil tohtoročné wimbledonské finále za jedno z najvzrušujúcejších v kariére. „Určite patrí do prvej trojky. Je skvelé, že som v ňom mohol nastúpiť proti najlepšiemu tenistovi histórie. Obaja sme mali svoje šance. Je takmer nemožné, že sa mi podarilo vyhrať po dvoch odvrátených mečbaloch. V tajbrejkoch som mal pevné nervy. Klobúk dolu pred Rogerom. Bol by som rád, keby som v 37 rokoch dokazoval to, čo on teraz. Keď som mal štyri, päť rokov, sníval som, že budem tenista a stanem sa wimbledonským šampiónom. Je skvelé, že sa môžem o tento titul podeliť s mojimi deťmi a rodičmi. Všetci počas zápasu trpeli, no napokon to dobre dopadlo,“ uviedol Srb vo svojom príhovore.

Bola to dráma, divadlo aj finále, na ktoré sa nikdy nezabudne. Tak opísali médiá takmer 5-hodinové stretnutie Djokoviča a Federera. Foto: TASR/AP

Federer zobral finálovú prehru športovo: „Dal som do toho maximum a mal som šance dotiahnuť zápas do víťazného konca. Novak však potvrdil, prečo je svetová jednotka. Nemám si čo vyčítať, urobil som pre úspech maximum. Cítim sa vo veku 37 rokov skvele. Aj v tomto veku to ide,“ dodal Federer, ktorý zobral prehru naozaj ako pravý športovec a po ukončení zápasu bavil prítomné publikum aj ľudí pri televíznych obrazovkách.

Napriek prehre zabával publikum

Moderátor po ukončení zápasu správne podotkol, že toto wimbledonské finále, ktoré médiá už stihli označiť ako epické, si určite bude pamätať celý a to nielen tenisový svet. Na to však Federer zareagoval: „Ja sa na neho budem snažiť zabudnúť,“ nemyslel to však trpko, čo pochopili aj diváci, keďže nasledoval smiech ozývajúci sa celým priestorom. Federera síce prehra mrzela, čo bolo vidno aj na samotnom športovcovi, no sám si bol veodmý, že urobil maximum.

Nezabudol však podotknúť, že ani deti ho doma asi nepochvália: „Moje deti nebudú tak nadšené z tohto taniera, viac by sa im páčila tá zlatá vec,“ povedal a ukázal na zlatú trofej, ktorú predávala vojvodkyňa Kate Novakovi Djokovičovi. Na to sa opäť rozoznel smiech.

Na zápase nechýbali ako podpora ani Federerova manželka Mirka a dva páry dvojičiek, ktoré spolu rodičia majú. Foto: Twitter

Roger Federer síce v tomto wimdledonskom finále nezvíťazil, no srdcia fanúšikov si určite zachoval. Ako sám povedal po zápase, aj keď už má 37 rokov, ešte neskončil a tenis určite nezačal hrať iba preto, aby lámal rekordy. Roger Federer ešte teda určite nekončí a je jasné, že ho ešte uvidíme v podobných nezabudnuteľných zápasoch.