TASR

Dnes o 09:53 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hrad Stará Ľubovňa ožije rozprávkou O štyroch princeznách

Na Ľubovniansky hrad prichádza zvedavý turista, ktorý sa dopočul, že kdesi tu by mala byť ukrytá zakliata princezná, hovorí spisovateľ Peter Karpinský, ktorý píše scenáre hradných rozprávok.

Na archívnej snímke veža na Hrade Ľubovňa. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Stará Ľubovňa 15. júla (TASR) - K letu na hrade Ľubovňa už neodmysliteľne patrí rozprávka s pesničkami, ktorá nechýba ani v aktuálnom kalendári podujatí. Celá sezóna na hrade je venovaná ženám, preto sú aj hlavnou témou rozprávky. Tá bude od pondelka až do nedele 21. júla „O štyroch princeznách“, informovala TASR Eva Kollárová z Mestského úradu v Starej Ľubovni.

„Na Ľubovniansky hrad prichádza zvedavý turista, ktorý sa dopočul, že kdesi tu by mala byť ukrytá zakliata princezná. Rád by ju vyslobodil a oženil sa s ňou, presne tak, ako sa to píše v rozprávkových knihách. Sprievodcovia však o zakliatej princeznej nič nepočuli. Našťastie turista stretne dobrého hradného ducha, ktorý mu splní tri priania a zavedie ho k trom spanilým princeznám, tie potrebujú jeho pomoc. Spolu vstúpia do rozprávky, kde sa má nešťastná princezná Karolína vydať za draka. Navštívia čínskeho cisára i jeho dcéru princezničku Či a tu si vypočujú spev cisárovho slávika. Zavítajú k sultánovi z Tisíc a jednej noci, aby obdivovali pôvab princeznej Sulejky,“ priblížil spisovateľ Peter Karpinský, ktorý celých 13 rokov píše scenáre obľúbených hradných rozprávok a tiež ich režíruje.

Pripravených je aj päť nových pesničiek. Texty k nim napísala Eva Kollárová, hudbu skomponovali Daniel Lazorčák a Maroš Matoľák a pod jednu pieseň sa podpísal Adam Kollár. Tanečné choreografie vymyslela Jana Biganičová a autorkou scénografie je Natália Timaniková. „V rozprávke s pesničkami si zahrajú a zaspievajú bývalí a súčasní žiaci Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, ale aj ich priatelia z Košíc či Spišskej Novej Vsi. Spolu sa návštevníkom predstaví 31 hercov,“ upozornila Kollárová.

Dodala, že predstavenie sa bude hrať štyrikrát za deň - o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 h na nádvoriach hradu. S rozprávkou budú návštevníci putovať, v prípade nepriaznivého počasia sa účinkujúci predstavia v renesančnom paláci.

Hradné divadlá začali písať svoju históriu na severnom Spiši v roku 2006. Návštevníci Ľubovnianskeho hradu si vtedy mohli pozrieť predstavenie Móric Beňovský – kráľ kráľov. A každý rok pribudlo nové, okrem roku 2009, kedy sa rekonštruoval renesančný palác. Minulý rok si návštevníci hradu užili rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký.