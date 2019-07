TASR

Dnes o 09:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cyklisti si pripomenú odchod trnavskej posádky do povstania

Celú 305 kilometrov dlhú trasu musia jazdci prekonať počas jedného dňa.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR/AP

Trnava/Horné Hámre 15. júla (TASR) – Stošesťdesiatčlenný pelotón cyklistov vyštartuje vo štvrtok 18. júla na 42. nonstop cyklojazdu Trnava - Rysy. Jej každoročným cieľom je pripomenúť putovanie trnavskej posádky a dobrovoľníkov do bojov Slovenského národného povstania (SNP). Cykloturisti pri pomníkoch SNP v Trnave, Horných Hámroch a Nemeckej si položením kytíc kvetov uctia pamiatku hrdinov. Celú 305 kilometrov dlhú trasu musia jazdci prekonať počas jedného dňa.

"Naša cykloturistická nonstop jazda je najstarším jednodňovým cyklomaratónom na Slovensku," uviedol za organizátorov Marián Rozložník. Štart je o 3.45 h v Trnave, v Horných Hámroch by sa mal pelotón zastaviť okolo 8. h a po 13. h pri pomníku padlých v Nemeckej, po 19. h by mali účastníci doraziť do cieľa v Tatranskej Lomnici. Trasa povedie okresmi Topoľčany a Partizánske, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Banská Bystrica.

Organizátorom je Telovýchovná jednota Elán Trnava - Sídlisko Linčianska v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava a ďalšími subjektmi. Obe samosprávy sa pred niekoľkými rokmi angažovali, aby pomohli v Horných Hámroch pri oprave pomníka a hrobu trnavských vojakov, ktorý bol v zlom technickom stave a obec na to nemala dostatok finančných prostriedkov.