Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Francúzska vláda prestane prispievať na homeopatiká. Neexistuje dôkaz, že fungujú

Francúzska vláda už nebude dotovať homeopatické lieky.

PARÍŽ 14. júla - Vznik homeopatie sa datuje od roku 1796 a spája sa s menom nemeckého lekára Samuela Hahnemanna. Táto liečba sa vo Francúzsku stala veľmi populárnou. Homeopatiká môžete kúpiť v takmer každej lekárni, pričom často ich predpisujú aj samotní lekári ako prídavok k iným liekom.

Nastanú zmeny

Podľa informácií portálu The Telegraph, Francúzsko však od roku 2021 prestane prispievať na homeopatickú liečbu. Rozhodnutie prišlo po správe národného zdravotníckeho orgánu, ktorá bola zverejnená v júni. Neexistujú totižto dostatočné dôkazy, ktoré by preukázali, že homeopatiká sú skutočne účinné. „Štátne príspevky na homeopatické produkty sa do roku 2020 znížia na 15 %, v roku 2021 pôjdu na nulu,“ povedala ministerka zdravotníctva Agnes Buzyn.

Prechodné obdobie by tak umožnilo pacientom a farmaceutickým spoločnostiam prispôsobiť sa novému systému. Mnohí Francúzi sú však proti zmenám, a tak viac ako milión ľudí už podpísalo petíciu. „Tí, ktorí si chcú kúpiť homeopatiká, budú môcť aj naďalej, ale štátny zdravotný systém už nebude prispievať,“ dodala štátna tajomníčka pre európske záležitosti Amelie de Montchalin.