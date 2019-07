TASR

Dnes o 08:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenskí basketbalisti do 20 rokov prehrali na ME s Belgickom

Ďalší duel zverencov trénera Ivana Kurillu je na programe v utorok 16. júla o 21.30 h proti Portugalsku.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Matosinhos 15. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti do 20 rokov neuspeli vo svojom druhom vystúpení v rámci D-skupiny na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy v portugalskom Matosinhose, keď prehrali s Belgickom 69:85. Ďalší duel zverencov trénera Ivana Kurillu je na programe v utorok 16. júla o 21.30 h proti Portugalsku.

B-kategória ME basketbalistov do 20 rokov: D-skupina: Slovensko – Belgicko 69:85 (28:53) zostava a body SR: Majerčák 21, Páleník 14, Zelizňák 10, Mokráň 9, Bátovský 8 (Mátych 3, Kubala a Volárik po 2, Danielič a Siládi 0) – Najviac bodov Belgicko: Bratanovic, Buysschaert a Samardzic po 13 TH: 25/17 – 22/11, fauly: 23 – 23, trojky: 4 – 8, rozhodovali: Velikov (Bul.), Nicolae (Rum.), Baloun (ČR)

Slováci nezačali druhý zápas na turnaji ideálne, od úvodu mali problémy v obrane, čo ich súper nekompromisne trestal. Už po prvej štvrtine prehrávali dvojciferným rozdielom – 13:23. Belgičania hrali s veľkým sebavedomím, bodová šnúra na začiatku druhej časti ich dostala do veľkej hernej pohody. Zverenci trénera Ivana Kurillu len ťažko brzdili nápor súpera, prvý polčas napokon prehrali 28:53.

Prestávka Slovákom pomohla, v druhej 20-minútovke zlepšili ofenzívu i defenzívu, čo prinieslo vzkriesenie malej nádeje na obrat v zápase. Pred záverečnou periódou svietil na tabuli stav 50:64. V štvrtej štvrtine si už však Belgicko postrážilo dianie na palubovke, slovenský výber nepustilo k žiadnemu výraznejšiemu tlaku.

Hlasy po zápase:

Ivan Kurilla, tréner Slovenska: "Úvod zápasu nám výrazne ušiel, čo bolo rozhodujúce. Chceli sme do stretnutia vstúpiť agresívne, ale to sme nenaplnili. Belgičania hrali dobre, čo treba priznať. Mali sme problém hlavne pod košom, kde majú oni prevahu. Maroš Zelizňák bol rýchlo na troch fauloch, preto sme riešili zložitú situáciu. Po polčase sme ešte chceli otočiť zápas, tretia štvrtina bola z našej strany najlepšia, ale duel sa hrá na štyri. V zostávajúcich boli lepší Belgičania, zaslúžene nás zdolali."

Maroš Zelizňák, pivot Slovenska: "Belgicko na nás vybehlo hneď od úvodu zápasu s veľkou agresivitou, my sme hlavne v obrannej fáze veľmi ľahko prepadávali. Na druhej strane, nepadli nám otvorené strely a do konca prvého polčasu sme prehrávali už o 25 bodov. Na začiatku druhého polčasu sme zlepšili obranu, padli nám strely, avšak to už nestačilo na zvrat. Teraz si oddýchneme, zregenerujeme a pripravíme sa na náš najdôležitejší zápas, v utorok proti Portugalsku."