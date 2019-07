TASR

Hlásateľka Slobodnej Európy Agneša Kalinová sa narodila pred 95 rokmi

Vo svojich pravidelných príspevkoch sa venovala predovšetkým dianiu v Československu. V Slobodnej Európe pôsobila do roku 1995.

Na snímke novinárka a prekladateľka Agneša Kalinová. — Foto: TASR/Michal Svítok

Košice/Bratislava 15. júla (TASR) - Novinárka a prekladateľka Agneša Kalinová zažila počas svojho života perzekúcie zo strany oboch totalitných režimov, ktoré negatívne poznamenali dejiny Slovenska. Od narodenia známej hlásateľky Rádia Slobodná Európa uplynie v pondelok 15. júla 95 rokov.

Agneša Kalinová sa narodila 15. júla 1924 v Košiciach, ale vyrastala v susednom Prešove. V období vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) nemohla pre svoj židovský pôvod študovať a na jar 1942 ušla pred deportáciami do Budapešti, kde sa ukrývala viac ako dva roky v kláštore. Väčšina jej rodiny a obaja rodičia zahynuli v koncentračných táboroch.

Po druhej svetovej vojne sa vrátila do Prešova, ale po maturite sa presťahovala do Bratislavy, kde študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského anglický a francúzsky jazyk. Štúdium však nedokončila. V Bratislave sa zoznámila so svojim budúcim manželom spisovateľom, scenáristom, prekladateľom a humoristom Jánom Ladislavom Kalinom, autorom slávnej knihy 1000 a jeden vtip, ktorý sa zaslúžil aj o rozvoj Vysokej školy múzických umení (VŠMU).

Krátky čas pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka na francúzskom konzuláte v Prahe. Od roku 1948 prispievala ako filmová kritička a publicistka do periodík Kino, Film a doba, Náš film, Film a divadlo, Filmové a televizní noviny, Nové slovo. Prekladala aj beletriu z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny.

Do redakcie legendárneho Kultúrneho života, ktorý sa v 60. rokoch minulého storočia zasadzoval za liberálnejší prístup v literatúre a umení, nastúpila v roku 1952. Zúčastnila sa aj filmových festivalov v Bergame (1959), v Cannes (1960) a v roku 1964 v San Sebastiáne bola dokonca členka poroty FIPRESCI.

Po zákaze Kultúrneho života v roku 1968 sa stala slovenskou redaktorkou pražského dvojtýždenníka Filmové a televizní noviny, ktorý od roku 1970 prestal z politických dôvodov vychádzať.

Politické perzekúcie zo strany komunistického totalitného režimu postihli aj Agnešu Kalinovú a jej manžela Jána Ladislava Kalinu. Nemohla publikovať, uverejňovať preklady a zamestnať sa v akomkoľvek odbore súvisiacom s kultúrou. V roku 1972 bola tri mesiace vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z podvratnej činnosti. Jej manžela zasa v politickom procese odsúdili na dva roky väzenia.

Na jeseň roku 1978 dostala povolenie vysťahovať sa s rodinou do Mníchova, kde nastúpila ako komentátorka v českom a slovenskom vysielaní Rádia Slobodná Európa. Vo svojich pravidelných príspevkoch sa venovala predovšetkým dianiu v Československu. V Slobodnej Európe pôsobila do roku 1995.

V roku 2012 vyšla kniha s názvom Mojich 7 životov, ktorú na základe rozhovorov s Agnešou Kalinovou napísala prozaička Jana Juráňová.

Dlhoročná novinárka, prekladateľka, filmová a politická publicistka Agneša Kalinová zomrela 18. septembra 2014 v Mníchove vo veku 90 rokov.

V roku 2014 jej pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie udelil vtedajší prezident Andrej Kiska Medailu prezidenta SR in memoriam.