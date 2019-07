Impey vyhral 9. etapu, pelotón so Saganom zaostal

TASR

Na pretekárov čakalo v nedeľu 170,5 km so zvlneným profilom s tromi vrchárskymi prémiami.

Na snímke druhý sprava slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v zelenom drese vedúceho pretekára v bodovacej súťaži na šarte deviatej etapy pretekov Tour de France zo Saint-Étienne do Brioude (170 km) v nedeľu 14. júla 2019. — Foto: FOTO TASR/AP

Brioude 14. júla (TASR) – Juhoafrický cyklista Daryl Impey triumfoval v nedeľňajšej 9. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Mitchelton-Scott sa presadil po celodennom úniku a v cieli 170,5 km dlhej trate zo Saint-Etienne do Brioude zdolal Belgičana Tiesja Benoota (Lotto-Soudal) za 4:03:12 h. Na tretej priečke finišoval Slovinec Jan Tratnik z tímu Bahrain-Merida. Pelotón aj s Petrom Saganom mal na lídrov výrazné manko.

Na pretekárov čakalo v nedeľu 170,5 km so zvlneným profilom s tromi vrchárskymi prémiami. Prvá prišla po 36 km - Mur d'Aurec-sur-Loire (1. kat., 3,2 km, 11%) - ďalšie dve tretej kategórie nasledovali v druhej polovici trate. Úvod bol nervózny s veľkým množstvo pokusov o úniky i pádmi, nepríjemný bol najmä ten Alessandra De Marchiho (CCC), ktorého previezli do nemocnice a Tour sa pre neho skončila.

Početný únik sa sformoval po približne 16 km a zapojilo sa doň 15 pretekárov. Boli v ňom Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Oliver Naesen (AG2R), Tony Martin (Jumbo), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Simon Clarke (EF Education First), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Jesus Herrada (Cofidis), Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), Romain Sicard (Total Direct Energie), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Marc Soler (Movistar) a víťaz Okolo Slovenska 2017 Jan Tratnik s kolegom Ivanom Garciom Cortinom (obaja Bahrain-Merida).

Ich náskok rýchlo narastal a po 40 odjazdených kilometroch bol osem minút. O ďalších desať kilometrov sa zvýšil už na desať minút a bolo takmer isté, že víťaz etapy vzíde práve z úniku. Zároveň to znamenalo, že Peter Sagan, ale ani jeho konkurenti, nevezmú žiadne body do "zelenej súťaže" na rýchlostnej prémii. Tá prišla 79 km pred cieľom a vyhral ju Boasson Hagen.

Situácia na trati zostávala dlho rovnaká, až po stúpaní na Côte des Guillaumanches (3. kat., 7,8 km, 4,1%) 65 km pred koncom prišlo k viacerým pokusom o útok z 15-člennej vedúcej skupiny. Sľubný predviedol Pöstlberger, ktorý mal 26 km pred cieľom 44 sekúnd k dobru a za ním jazdili dve skupinky. Na záverečnej vrchárskej prémii na Cote de Saint-Just (3. kat., 3,6 km, 7,2%) sa však jeho pokus skončil a na čelo sa dostala dvojica Impey a Benoot.

Na záverečnom stúpaní sa pokúsili od pelotónu odtrhnúť domáci favorit Romain Bardet s Austrálčanom Richiem Portem, no pretekári Ineosu im to nedovolili. Sagan si medzitým z hlavného balíka vystúpil a do cieľa prišiel v grupette. Impey s Benootom si udržali náskok až do konca a v priamom súboji sa tešil z triumfu tridsaťštyriročný Juhoafričan z tímu Mitchelton-Scott.

V pondelok je na programe zvlnená 217,5 km dlhá 10. etapa zo Saint-Flour do Albi so štyrmi vrchárskymi prémiami, po nej nasleduje prvý voľný deň.