TASR

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Handlovej založili prvý kompost, radnica ho chce vrátiť obyvateľom

Nádobu na biologický odpad môžu obyvatelia získať na pracovisku Jazmín.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/František Iván

Handlová 14. júla (TASR) - Približne do dvoch rokov budú môcť Handlovčania využiť prvý mestský kompost, ktorý v tomto období založila mestská odpadová spoločnosť v novej miestnej kompostárni. Samospráva zároveň naďalej zabezpečuje distribúciu odpadových nádob na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) pre ďalších záujemcov o kompostovanie.

"Tento rok prechádza mesto Handlová v prípade projektu kompostárne do implementačnej fázy. Počas mája sme zabezpečili distribúciu všetkých nádob pre obyvateľov mesta. V rámci prvej fázy sa rozvážali v etapách priamo k rodinným domom, ďalšia fáza je, že si ich môžu prísť zobrať," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Nádobu na BRO môžu obyvatelia získať na pracovisku Jazmín, ktoré funguje od 8.00 h do 20.00 h. "Tí obyvatelia, ktorí bývajú v rodinnom dome a nemajú túto nádobu, si ju tam môžu stále zobrať. Sme veľmi radi, že ďalšou nadstavbou je dopyt obyvateľov, ktorí by chceli dve nádoby, prípadne bývajú v malých bytovkách, kde by nádoby chceli mať. Momentálne máme vyzbierané požiadavky, ktoré budú individuálne posúdené, a nádoby budeme ďalej distribuovať," priblížila.

Mesto spolu s mestskou spoločnosťou podľa Paulínyovej zabezpečilo už niekoľko zberov BRO. "Vyzbieralo sa 50 ton biologického odpadu a založila sa na kompostovaciu plochu prvá vrstva na vytvorenie nového kompostu. Naším primárnym záujmom je vrátiť prírode, čo je z prírody. Keď sa nám po roku, dvoch podarí spraviť kvalitný kompost, chceli by sme, aby sa vrátil naspäť k obyvateľom, aby ho mohli využiť," dodala.

Samospráva projekt financovala z operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého získala na investíciu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 850.000 eur. Z financií zabezpečila vybudovanie kompostoviska, nákup technológií a zberných nádob.