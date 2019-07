TASR

Včera o 23:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Gajanová prišla o bronz na 800 m, Íri uspeli s protestom

Na snímke slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová. — Foto: TASR

Gävle 13. júla (TASR) - Slovenská atlétka Gabriela Gajanová nakoniec nezískala v behu na 800 metrov na majstrovstvách Európy do 23 rokov bronzovú medailu. Na šampionáte vo švédskom Gävle finišovala v sobotňajšom finále na štvrtej pozícii, ktorá jej aj definitívne patrí, odvolacia jury totiž prijala protest Írska a zrušila diskvalifikáciu pôvodne tretej Nadie Powerovej. Zvíťazila Britka Jemma Reekieová, striebro si vybojovala jej krajanka Ellie Bakerová.

Ako informoval Slovenský atletický zväz (SAZ) na svojom oficiálnom facebookovom profile, írska výprava uspela s protestom proti diskvalifikácii Powerovej podľa pravidla IAAF 162.2 - obstructing another athlete (prekážanie inému športovcovi).

Iba 19-ročná zverenka Pavla Slouku v AK ZŤS Martin vyhrala svoj štvrtkový rozbeh a júnovým výkonom 2:00,58 minúty vedie európske tabuľky v tejto vekovej kategórii. Finále začala v šiestej dráhe a po zbehnutí sa držala v popredí. V cieľovej rovinke nedokázala finišovať na medailovej priečke, na ktorú ju diskvalifikácia írskej súperky posunula len dočasne. Za Powerovou zaostala o desatinu sekundy (2:06,68 - 2:06,78).

„Od začiatku som sa snažila držať vpredu, ale v závere mi došli sily a už som nemala ísť z čoho. Dohodli sme sa, že sa nemôžem motať na konci, myslela som si, že sa bude bežať rýchlejšie. Súperky zvolili inú taktiku, žiaľ, nevyšlo mi to. Samozrejme, som sklamaná, ale to je šport. Prekvapili ma, nikdy sa nedá predvídať, ako sa bude bežať. Musím sa z toho poučiť a vziať si to do ďalších pretekov," povedala Gajanová pre SAZ.

Slovenská reprezentantka napokon nepridala ďalší úspech k bronzom z ME 2016 do 18 rokov a juniorských ME 2017. Už istá účastníčka jesenného svetového šampionátu v katarskej Dauhe sa nedávno premiérovo predstavila aj v prestížnej Diamantovej lige.