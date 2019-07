TASR

Halepová sa po prvý raz stala víťazkou Wimbledonu

Počas celého zápasu spravila iba tri nevynútené chyby.

Rumunská tenistka Simona Halepová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou wimbledonskej dvojhry. — Foto: TASR/AP

Wimbledon 13. júla (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa stala prvýkrát v kariére víťazkou wimbledonskej dvojhry. V sobotňajšom finále ako nasadená sedmička zdolala po výbornom výkone turnajovú jedenástku Američanku Serenu Williamsovú za 55 minút hladko 6:2, 6:2 a získala druhý grandslamový titul. Vlani nenašla premožiteľku na Roland Garros v Paríži.

Halepová sa na tráve All England Clubu postarala o historicky prvý singlový wimbledonský titul pre Rumunsko. V mužskej dvojhre bol dvakrát vo finále Ilie Nastase, ani raz však neuspel. Vďaka sobotňajšiemu triumfu si Halepová odnáša z Wimbledonu prémiu 2,35 milióna libier pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na štvrté miesto.

Serena Williamsová nevyužila šancu na zisk 24. singlového grandslamového titulu a nevyrovnala absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. Sedemnásobná wimbledonská šampiónka neuspela vo finále podujatí veľkej štvorky po tretí raz za sebou. Vlani nestačila na treťom grandslame sezóny na Nemku Angelique Kerberovú, na US Open podľahla Japonke Naomi Osakovej.

Halepová hrala v úvode finálového duelu ako z partesu, dvakrát prelomila podanie Sereny Williamsovej a vybudovala si náskok 4:0. Rumunka ťažila zo skvelého pohybu po dvorci, výborne returnovala a dominovala pri dlhších výmenách od základnej čiary. Rumunka navyše nerobila takmer žiadne nevynútené chyby. Serena Williamsová sa vôbec nedostala k svojej útočnej hre. Za stavu 1:4 si síce vypracovala dva brejkbaly, no Halepová ich odvrátila, podržala si servis a prvý set dotiahla do úspešného konca.

V druhom dejstve Američanka zlepšila pohyb, pridala na agresivite, na returne hrala s maximálnym rizikom. Halepová však držala súperku vo výmenách a dokázala vrátiť na druhú stranu kurtu aj nemožné. Za stavu 2:2 po tretí raz v zápase zobrala Serene Williamsovej servis a dobre rozohraný zápas už z rúk nepustila. Za stavu 5:2 premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Serenou Williamsovou na 2:9. Počas celého zápasu spravila iba tri nevynútené chyby. Doteraz jediné víťazstvo zaznamenala v roku 2014 na MS WTA Tour v Singapue.

„Tvrdo som pracovala na tom, aby som získala wimbledonský titul. Ďakujem celej mojej lóži a mojim rodičom za to, že sa prišli osobne pozrieť na finálový zápas. Veľká vďaka patrí aj môjmu bývalému trénerovi Darrenovi Cahillovi, bez ktorého by som tu teraz nestála s wimbledonskou trofejou. Vďaka nemu som lepšia hráčka. Ďakujem aj Rumunsku a všetkým fanúšikom, ktorí ma povzbudzujú na každom turnaji. Možno to tak dnes na kurte nevyzeralo, no pred zápasom som mala poriadne nervy a bolesti žalúdka. Snažila som sa však dať emócie bokom a na dvorec som išla s cieľom vydať zo seba maximum. Pred začiatkom turnaja som si v šatni hovorila, že keby som vyhrala celý turnaj, mala by som aspoň doživotné členstvo v All England Clube. Teraz sa mi to splnilo. Musela som na mojej hre veľa zmeniť, aby som začala vyhrávať zápasy na tráve. Teraz dokážem hrať agresívne a zabíjať loptičky," uviedla Halepová vo svojom príhovore.

Serena Williamsová zablahoželala Rumunke k zisku titulu. „Simona hrala vo finále neuveriteľne, ako z inej galaxie. Klobúk dolu pred jej výkonom, dnes som na ňu nemala nárok. Som rada, že som si mohla opäť zahrať wimbledonské finále. Ďakujem mojim trénerom a členom rodiny. Dúfam, že o rok sa sem opäť vrátim," povedala Američanka.