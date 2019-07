TASR

Dnes o 16:14 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hamšík oslavoval triumf Ta-lienu so slovenskou vlajkou

Ta-lien I-fang v zostave s Hamšíkom vyhral v domácej Superlige tretí duel za sebou.

Marek Hamšík, archívna snímka. - Slovensko o postup na futbalové ME 2020 v Baku 11. júna 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Peking 13. júla (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík oslavoval triumf v 17. kole čínskej ligy so slovenskou vlajkou na krku. Po zápase ju daroval jednému z fanúšikov.

Ta-lien I-fang v zostave s Hamšíkom vyhral v domácej Superlige tretí duel za sebou. V piatok si doma poradil s Kuang-čou R&F 3:2. „Začali sme aktívne, mali sme aj možnosti otvoriť skóre. Do druhého dejstva sme vstúpili výborne. Ujali sme sa vedenia. Síce hostia vyrovnali, no my sme išli za víťazstvom. Vedeli sme, že musíme byť trpezliví a dáme aj tretí gól. Stalo sa, na začiatku poslednej štvrťhodinky sme rozhodli o našom triumfe. Sme radi, že sme opäť vyhrali," povedal slovenský reprezentant na svojom webe.

Hamšík odohral celý zápas, Ta-lien poskočil na šiestu priečku tabuľky. Duel sledovala návšteva kola 42 000 divákov, fanúšikovia hráčom po zápase dlhé minúty skandovane tlieskali. Hamšík oslavoval so slovenskou vlajkou na krku: „Venovali mi ju fanúšikovia po víťazstve. Neskôr som ju daroval jednému chlapčekovi."