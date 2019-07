TASR

Dnes o 11:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní ME juniorov: Petrušová vybojovala ZLATO, Baláž s Botekom majú STRIEBRO

Devätnásťročnej kajakárke v cieli namerali čas 3:58,463 min

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová. — Foto: TASR - Michal Svítok

Račice 13. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka Mariana Petrušová získala v sobotu zlatú medailu v K1 na 1000 m v kategórii do 23 rokov na ME juniorov v rýchlostnej kanoistike v Račiciach. Devätnásťročnej kajakárke v cieli namerali čas 3:58,463 min., s odstupom 1,285 prišla do cieľa strieborná Švédka Anna Zagorská. Bronz získala Carola Schmidtová z Nemecka (+1,745).

Druhú medailu pre Slovensko vybojovali Samuel Baláž a Adam Botek v K2 na 1000 m v kategórii do 23 rokov. Do cieľa prišli na striebornej pozícii s odstupom 0,300 s na víťazných Brama Sikkensa s Artuurom Petersom z Belgicka. Tretí skončil bieloruský pár Stanislav Daineka, Vladislav Litvinov.