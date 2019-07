TASR

Američan Tejay van Garderen odstúpil z Tour pre zranenie po 7. etape

EF Education First tak prišiel o dôležitého pomocníka pre tímového lídra Rigoberta Urana.

Na snímke americký cyklista Tejay Van Garderen (EF Education First) v opatere lekárov po páde v siedmej etape pretekov Tour de France z Belfortu do Chalon sur Saone (230 km) 12. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Paríž 13. júla (TASR) - Americký cyklista Tejay van Garderen z tímu EF Education First odstúpil z Tour de France po 7. etape pre zlomeninu ruky. Po škaredom páde v piatkovej etape prišiel v sprievode svojich spolujazdcov do cieľa so zakrvavenou tvárou, roztrhnutým dresom a následné lekárske vyšetrenia preukázali zlomenú kosť v ľavej ruke.

EF Education First tak prišiel o dôležitého pomocníka pre tímového lídra Rigoberta Urana. „Bude nám v tíme chýbať. Prišiel sem vo výbornej forme. Želáme mu skoré uzdravenie," citovala agentúra AP manažéra tímu Jonathana Vaughtersa.