TASR

Dnes o 09:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nadal vo Wimbledone prehral s Federerom: Hral lepšie ako ja, priznal

Obaja velikáni si pred piatkom vo Wimbledone naposledy zahrali v pamätnom finále v roku 2008.

Španiel Rafael Nadal vracia loptičku Švajčiarovi Rogerovi Federerovi v zápase semifinále dvojhry mužov na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone 12. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Londýn 13. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal po piatkovej semifinálovej prehre vo Wimbledone s Rogerom Federerom priznal, že jeho súper zvíťazil zaslúžene. Tridsaťtriročného dvojnásobného víťaza prestížneho grandslamu z rokov 2008 a 2010 mrzelo, že nevyužil svoje šance vo vyše trojhodinovom zápase, ktorý 37-ročný Švajčiar vyhral 7:6 (3), 1:6, 6:3 a 6:4.

Svetový hráč číslo dva Nadal bol v All England Clube nasadený ako číslo tri a až do semifinále proti dvojke turnaja nedal súperom šancu. Očakávaný zápas medzi hráčmi, ktorí majú na konte spolu 38 grandslamových titulov vo dvojhre však zvládol lepšie 8-násobný wimbledonský šampión Federer. „Mal som svoje šance. Domnievam sa však, že on hral o trochu lepšie ako ja. Pravdepodobne som nehral taký kvalitný tenis ako v predchádzajúcich kolách a on hral výborne. Takže si víťazstvo zaslúžil a gratulujem mu," citovala Nadala agentúra DPA.

Obaja velikáni si pred piatkom vo Wimbledone naposledy zahrali v pamätnom finále v roku 2008. „My obaja už vieme, že šancí hrať proti sebe v takýchto mimoriadne dôležitých zápasoch a na takejto vysokej úrovni už bude pomenej. Som smutný, že som prehral, pretože to bola ďalšia veľká príležitosť," dodal Nadal. Federer si vo Wimbledone zahrá finále rekordný 12-krát. Španiel tiež vyjadril svoj názor na to, ako si jeho rival zachováva skvelú výkonnosť napriek vysokému veku: „Vždy je schopný robiť tie najťažšie veci ľahko. Na kurte sa stále dokáže pohybovať rýchlejšie ako ktokoľvek iný. To je možno tá najťažšia vec a on ju dokáže výborne."

Federer sa vo finále stretne s obhajcom a štvornásobným víťazom Wimbledonu Novakom Djokovičom. Nasadený hráč číslo jeden zo Srbska zdolal v semifinále Roberta Bautistu Aguta 6:2, 4:6, 6:3 a 6:2.