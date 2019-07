TASR

Dnes o 19:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Martin Dzúr: Otec bol celý život hrdý na to, že je Lipták

Zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť sa priečiť a presadzovať to, čo považoval za správne, charakterizovali Dzúra podľa vojenského historika Oldřicha Vaněka.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 11. júla (TASR) – Sto rokov od narodenia armádneho generála Martina Dzúra, ktorý bol v rokoch 1968 až 1985 československým ministrom národnej obrany, si v piatok pripomenuli na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši a v rodnom Ploštíne, dnes časti Liptovského Mikuláša.

Zodpovednosť, dôslednosť, schopnosť sa priečiť a presadzovať to, čo považoval za správne, charakterizovali Dzúra podľa vojenského historika Oldřicha Vaněka. „Výstava v Ploštíne zahŕňa jeho životnú cestu. Ovplyvnila ho prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, studená vojna. V tom kontexte sa pohybuje výstava. Teda, že nemohol doštudovať pre vojnu, takže to doháňal na staré kolená. Potom je tam časť, keď narukoval do slovenskej armády, poslali ho na východný front a tam zbehol. Chvíľu bol v Červenej armáde, potom v 1. československom armádnom zbore. A potom je na výstave služba do vymenovania za ministra," uviedol Vaněk.

„Otec sa v Ploštíne na Liptove nielen narodil, ale celý život bol hrdý na tento kraj, na jeho ľudí, na to, že je Lipták. Vždy sa medzi Liptákmi cítil dobre a bol medzi nimi šťastný. Ďakujem, že ste k jeho hrobu prišli a položili kvety," povedal na vojenskom cintoríne Dzúrov syn Martin.

Na otca si pamätá ako na človeka veľmi otvoreného, priameho, prísneho, ale spravodlivého. „Mal veľmi rád Liptov a hory. Už ako malé deti sme prešli skoro celé Vysoké a Nízke Tatry. Chodil sa lyžovať, až do 55 rokov jazdil na zjazdovkách, potom na bežkách. A hral so mnou veľmi rád šach, to sme si vzájomne užívali. Posledné roky bol vášnivým poľovníkom. Ale skôr mu išlo o pobyt v lese než o poľovačku," zaspomínal si.

Martin Dzúr sa narodil 12. júla 1919 v Ploštíne a zomrel 15. januára 1985 v Prahe.