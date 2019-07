TASR

Letná univerzita vody v Košiciach skončila, dažďové záhrady sú hotové

Cieľom projektu bolo vzdelávanie v oblasti zadržiavania dažďovej vody v krajine prostredníctvom prednášok a praktických aktivít.

Na snímke symbolické sfunkčnenie dažďovej záhrady v areáli košickej ZŠ Hroncova. Košice 12. júla 2019. — Foto: TASR/Diana Semanová

Košice 12. júla (TASR) – Prvý ročník Letnej univerzity vody ukončilo v piatok v Košiciach viac ako 50 dospelých účastníkov tohto kurzu zo Slovenska, Francúzska a Anglicka. Počas piatich dní vybudovali osem drevených hrádzok v lese – v Čermeľskom údolí, a dve dažďové záhrady v areáli Základnej školy Hroncova. Cieľom projektu bolo vzdelávanie v oblasti zadržiavania dažďovej vody v krajine prostredníctvom prednášok a praktických aktivít. Na piatkovom tlačovom brífingu zároveň predstavili manuál obnovy vody na ozdravenie klímy.

Prostredníctvom vytvorených dažďových záhrad by sa do malého vodného cyklu malo ročne vrátiť približne 60 kubických metrov vody. Ich ideálna hĺbka je 15 až 30 centimetrov. „Z odkvapovej rúry zo strechy ide voda kanálikom do dažďovej záhrady. Tam sa zbiera, počas 72 hodín vsakuje a cez tam zasadené rastliny sa vyparuje,“ uviedol pre TASR predseda občianskeho združenia MVO Ľudia a voda Michal Kravčík s tým, že okrem iného sa takýmto spôsobom napríklad zlepšuje kvalita vzduchu.

Manuál, na ktorom spolu s partnerskými organizáciami pracovali niekoľko mesiacov, bude voľne dostupný. „Je to praktická príručka pre bežných občanov, ako zachytávať dažďovú vodu na svojich pozemkoch. Objasňuje, ako vzniká klimatická zmena a ako s ňou bojovať, respektíve ju zmierňovať činnosťou obyčajných ľudí,“ vysvetlila koordinátorka projektu Dana Kravčíková.

Letná univerzita vody je aktivitou v rámci európskeho programu Erasmus+, ktorú podporil aj Košický samosprávny kraj (KSK). Ten vlani v októbri schválil Program na obnovu krajiny. „Z toho vyplýva množstvo aktivít, toto je jednou z nich. V prvom rade si treba uvedomiť, že treba zmeniť aj myslenie mnohých ľudí a ukázať im, ako inak by sa dali robiť veci za nie veľa peňazí, a pritom s mnohými pozitívnymi efektmi,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Podľa neho sa takýmto spôsobom tiež znižuje nápor na kanalizáciu. „KSK podporuje a bude podporovať takéto aktivity. Toto sú možno malé veci alebo malé zázraky, ako bolo povedané, ale myslím si, že je potrebné začínať aj s takýmito aktivitami. Budeme pokračovať aj v ďalších, a to ako zadržiavať vodu v lesoch, na lúkach, a vysvetľovať, ako sa o vodu treba starať a ako s ňou účinnejšie hospodáriť,“ uviedol.

Primátor Košíc počas odovzdávania certifikátov absolventom Letnej univerzity vody pripomenul, že prioritou mesta nie je budovať betónové, ale zelené parky. Pozornosť venujú aj mestským lúkam. „Prvý zárodok je v časti Anička – Ťahanovce. Verím, že v budúcom roku budeme žať, čo sme zasiali - v podobe poľných kvetov a bude to naším ďalším príspevkom do mozaiky, aby Košice boli naozaj zeleným mestom,“ uzavrel Polaček.