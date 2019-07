Kežmarská továreň bude najväčšou investíciou v mliekarstve za 20 rokov

TASR

Majiteľ skupiny TAMI Mikuláš Bobák dodal, že nová výroba by mala byť spustená približne o rok a prácu v novej hale nájde približne 30 ľudí.

Kežmarok 12. júla 2019

Kežmarok 12. júla (TASR) – Pod Tatrami v súčasnosti realizujú najväčšiu investíciu v mliekarstve za posledných 20 rokov. V Kežmarku totiž budujú novú továreň, ktorá bude produkovať syry s modrou plesňou, výška investície pritom predstavuje 15 miliónov eur. Na tlačovej konferencii priamo v sídle skupiny TAMI v Kežmarku o tom informovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS) spolu so zástupcami spoločnosti.

„Každá investícia do rozširovania domácej potravinárskej výroby je pre Slovensko vzácna a nesmierne dôležitá. O to viac sa teším, že ide o slovenské spoločnosti s domácim kapitálom, ktoré majú na našom trhu stabilnú pozíciu. Tami tento fakt umocňuje obrovským objemom prostriedkov, ktoré nalieva do potravinárskej výroby. Len nedávno sme spoločne v Senici otvárali novú fabriku na výrobu plesňových syrov, ktoré táto skupina produkuje ako jediná na Slovensku. Dnes hovoríme o ďalšej investícii, ktorá bude historicky najväčšia za posledné dve dekády v mliekarenstve,“ skonštatovala Matečná. Zároveň vyzdvihla investície skupiny do inovatívnych technológií, ktoré dávajú produktom konkurenčnú hodnotu oproti iným vo svete.

Majiteľ skupiny Mikuláš Bobák dodal, že nová výroba by mala byť spustená približne o rok a prácu v novej hale nájde približne 30 ľudí. Skupina Tami združuje tri agropodniky s viac ako tisíckou dojníc a mliekarne v Senici, Nitre a Kežmarku.

„Spotreba modrých syrov na Slovensku dynamicky rastie. Sledujeme tento trend už dlhšie a vnímame to ako príležitosť posilniť našu trhovú pozíciu v tejto kategórii. Investícia do syrárne v Kežmarku nám pomôže viac ako zdvojnásobiť výrobné kapacity,“ ozrejmil Bobák s tým, že investíciu do novej haly vo výške 15 miliónov eur z väčšej časti hradia z vlastných zdrojov, približne 30 percent by malo byť z európskych fondov.

V súčasnosti napr. na výrobu syrov camembert spotrebujú v kežmarskej prevádzke denne 80.000 litrov mlieka, na výrobu syru druhu roquefort je to 28.000 litrov za deň. Nová hala bude mať kapacitu dennej spotreby mlieka na úrovni 80.000 litrov mlieka.

Skupina so sídlom v Kežmarku ročne spracuje tretinu celoslovenskej produkcie mlieka, pričom osobitne pod Tatrami spotrebuje viac ako 90 miliónov litrov. „V komoditných surovinách sme sebestační, dokonca viac ako 60 percent toho, čo vyrobíme, exportujeme. Avšak spotrebovanú potravinu dovážame naspäť. To by sme všetko mohli robiť na Slovensku. Investície do spracovania potravín to je to, čo nám dlhodobo chýba a mali by sme sa práve tomuto venovať a aj to saldo, ktoré máme hrozivé, by mohlo vyzerať inak,“ skonštatoval na záver generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu rezortu pôdohospodárstva Milan Lapšanský.