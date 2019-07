TASR

Bratislavské letisko prepravilo v 1. polroku skoro 945 000 cestujúcich

Je to o 5 % viac ako v rovnakom období roka 2018, keď bolo vybavených 901 000 cestujúcich.

Bratislava 12. júla (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v prvom polroku 2019 spolu na prílete a odlete 944 752 cestujúcich. Je to o 5 % viac ako v rovnakom období roka 2018, keď bolo vybavených 901 000 cestujúcich. Médiá o tom v piatok informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Zároveň je to podľa nej druhý najvyšší počet cestujúcich v prvom polroku v celej histórii letiska. V tomto období sa uskutočnilo 13 089 letov. Najviac cestujúcich využilo počas prvých šiestich mesiacov linky do destinácií Londýn, Dublin a Kyjev a z nich, na ďalších priečkach sa umiestnili Moskva, Skopje či Sofia.

„Všetky uvedené destinácie patria do krajín mimo schengenského priestoru. Práve do krajín mimo Schengenu smeruje až 70 % všetkých cestujúcich z Bratislavy. Je to vďaka popularite letov do Veľkej Británie, Írska, Ruska, na Ukrajinu, ale aj do Turecka, Egypta či letov do Dubaja v Spojených arabských emirátoch," priblížila hovorkyňa.

Najviac cestujúcich v prvom polroku prepravili spoločností Ryanair, Wizz Air a Pobeda. K nárastu prispeli nové destinácie Kyjev-Boryspiľ (Ryanair) či Ľvov (Wizz Air), no v prípade dopravcu Wizz Air aj nasadzovanie väčšieho lietadla Airbus A321 do destinácií Londýn-Luton a Skopje, ktoré prepraví naraz až 230 cestujúcich.

V mesiaci jún vybavilo letisko na odlete a prílete 236 051 cestujúcich, len o 82 osôb menej ako v historicky rekordnom júni 2018. „Najviac cestujúcich smerovalo v mesiaci jún do tureckej Antalye, ktorá je v tomto roku prvýkrát prevádzkovaná aj ako pravidelná linka dopravcom Smartwings," uzavrela hovorkyňa Ševčíková.