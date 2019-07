TASR

Dubovcová so Štrbovou postúpili v Gstaade do osemfinále

Na snímke Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová — Foto: Teraz.sk/SVF

Gstaad 12. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili na turnaji World Tour najvyššej kategórie Five stars (Major) vo švajčiarskom Gstaade do osemfinále.

Nasadené osemnástky si na úvod programu poradili v 1. kole play-off s nemeckými dvadsaťjednotkami Sandrou Ittlingerovou a Chantal Laboureurovou 2:0 (19, 16). Popoludní o 14:00 nastúpia v boji o postup do štvrťfinále proti brazílskym turnajovým šestkám Ágathe a Dude.

Úvod stretnutia bol vyrovnaný. Nemkám sa to podarilo v polovici setu, z 10:9 odskočili na 13:9, no náskok si dlho neudržali. Slovenky tromi bodmi v sérii znížili na 14:15 a dokázali otočiť a dostať sa do vedenia 1:0.

Nemky sa z premrhanej príležitosti v dobre rozbehnutom sete snažili otriasť. Do stavu 7:7 držali v druhej časti s našimi dievčatami krok, ale potom pri Natáliinom servise Slovenky ušli o šesť (13:7). Svoj náskok si koncentrovaným výkonom s minimom chýb udržiavali (18:11) a dostali sa až k siedmim mečbalom (20:13).

S Brazílčankami Ágathou a Dudou sa Slovenky stretnú po druhý raz a pokúsia sa o revanš za májovú prehru 0:2 (-11, -20) z osemfinále na štvorhviezdičkovom turnaji v čínskom Ťin-ťiangu, informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.