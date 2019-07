Marián Balázs

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Skvelý nápad slovenskej univerzity: Namiesto písania mien na chodník študenti sadia stromy

Koniec kresleniu mien s titulmi na chodník? Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) dostala pred dvomi rokmi ekologický nápad.

BRATISLAVA 14. júla - Študenti v Bratislave dostali možnosť urobiť niečo pre prírodu a čosi vrátiť škole. Po zoštátnicovaní totiž môžu namiesto písania mien na chodník zasadiť stromy. Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol Miroslav Horňák, vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA, ktorý vysvetľoval, ako nápad vznikol, ako ho univerzita realizovala a aký to má dopad.

Iniciatíva s názvom Strom kariéry vznikla v roku 2017 práve v oddelení, ktoré Horňák vedie. Pôvodne pritom chceli zvýšiť hrdosť medzi študentmi a absolventmi univerzity. „Napadlo nám to v spojitosti s tým, že sme vybudovali nový chodník a nechceli sme si ho nechať len tak zničiť,” vysvetlil Horňák pre Dobré Noviny. Ako tvrdí, študenti spočiatku nápadu, pri ktorom by sa vzdali dlhej tradície, naklonení neboli, ale to sa po určitom čase zmenilo.

Novú tradíciu začalo sedem študentov končiacich v roku 2017. Pri škole zasadili lipu, ktorej sa dnes veľmi darí. „Minulý rok o to už bol väčší záujem,” uvádza Horňák a s úsmevom hovorí, že dnes už študenti na chodníky nekreslia. „Sadia tie stromy a je to pre nás veľmi pozitívne, že to tak vnímajú a chcú tej škole niečo vrátiť,” povedal a dodal: „My sa riadime takým mottom, aby pribúdali listy tým stromom tak, ako absolventom úspechy v osobnom aj pracovnom živote.”

Univerzita má vytipovaných 60-70 ďalších miest na stromy, v prípade, že by sa nápad rozšíril ešte viac, by však s ďalším miestom problém nebol, keďže podľa šéfa komunikácie školy je areál obrovský. Vysadiť stromčeky si môžu podľa vedúceho komunikácie EUBA aj zamestnanci či dokonca bývalí absolventi.

Univerzita v spolupráci s jednou spoločnosťou na začiatku vybrala päť druhov drevín, ktoré nepotrebujú vysokú starostlivosť, alebo ako hovorí Horňák, prežijú, „aj keď ich nikto nebude polievať". Firma následne zabezpečila výkop, zasadenie, prvé poliatie a opáskovanie stromu. „Študenti sa toho chytili, keďže nemali problém chytiť lopatu alebo rýľ a kopať do zeme. Je to pre nich aj celkom zábavná skúsenosť, keďže sa pri tom veľa fotia a usmievajú,” dodáva.

Niečo podobné, hoci, samozrejme, vo väčšom meradle, už funguje na Filipínach. Pred maturitou alebo štátnicami musia študenti zasadiť aspoň desať stromov a pomôcť takto v boji proti zmenám klímy. Tamojšia vláda počíta s tým, že každý rok by sa mohlo vysadiť približne 175 miliónov nových stromov. Práve v ekologickom vnímaní berie Horňák odozvu od študentov ako najväčšiu.

Viac sa môžete dozvedieť v priloženom videu.